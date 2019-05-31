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「美國大片場」通過最嚴反墮胎法　好萊塢團結抵制！怒轟：沒人想去那工作

記者蕭采薇／綜合報導

美國喬治亞州於本月初通過嚴格的反墮胎法「心跳法案」（Heartbeat Bill），意旨若是能胎兒能測得心跳後，孕婦則不可以進行墮胎，否則就是違法。不過該法案被指強烈藐視女權，因此許多在當地投資片場的好萊塢公司紛紛跳出抵制該發法案，否則將停止「繼續在該片場拍攝」。

▲▼好萊塢集體抵制美國喬治亞州反墮胎法案。（圖／翻攝自網路）

▲好萊塢影視集團集體抵制美國喬治亞州反墮胎法案。（圖／翻攝自網路）

由串流影音平台Netflix率先在28日表態，表示若是該法案生效，將會「重新考慮」在該州的所有投資。而許多演員與製片人也表示，若墮胎法通過，將拒絕在喬治亞州工作。在該地拍攝《黑豹》、《復仇者聯盟：終局之戰》等電影的迪士尼公司也響應，表示若反墮胎法生效，那麼將「非常難」在喬治亞州進行拍攝工作，因為旗下女性員工眾多，「沒人想在那裡工作。」

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▲▼《復仇者聯盟：終局之戰》。（圖／《復仇者聯盟：終局之戰》劇照）

▲《復仇者聯盟：終局之戰》就是在喬治亞州拍攝。（圖／《復仇者聯盟：終局之戰》劇照）

由於退稅政策，喬治亞州在近些年吸引了很多好萊塢投資，2018年就有455個影視項目在當地拍攝，已經創造了92000個工作機會，成為新的好萊塢常用拍攝地。不過目前包括華納、環球、索尼、迪士尼，以及CBS、NBC、HBO、AMC、Showtime、USA、Syfy皆表示，若法案真的上路，將不會再於當地進行拍攝，對喬治亞州將會是一大打擊。

▲▼美國喬治亞州州長布萊恩肯普（Brian Kemp）簽下反墮胎法令。（圖／達志影像）

▲喬治亞州州長布萊恩肯普（Brian Kemp）簽下反墮胎法令。（圖／達志影像）

該反墮胎法稱為「心跳法案」（Heartbeat Bill），意旨若是能胎兒能測得心跳後，孕婦則不可以進行墮胎，否則就是違法，也就是說，女性最早可能在懷孕6周時就禁止墮胎，幾乎等同於一知道懷孕就沒有墮胎的空間。依照喬治亞州現行的墮胎法，只要是懷孕20周內，都可以合法墮胎，喬治亞州共和黨州長肯普（Brian Kemp）對此表示，「喬治亞州是非常珍惜生命的地方，我們會致力保護無辜生命。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字

喬治亞州, 反墮胎法, 迪士尼, 復仇者聯盟

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