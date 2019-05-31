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鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無法消化學業

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭世雲出身自實境選秀節目《Produce 101》第二季，以溫暖歌聲和創作實力一下抓住導師目光，而跳舞也難不倒他，更是吸引無數粉絲，目前正以SOLO歌手和音樂劇演員身份活動中。不過也因為行程繁忙，31日傳出他決定退學的消息。

▲▼鄭世雲海外首場演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲鄭世雲決定自湖原大學退學。（圖／記者張一中攝）

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鄭世雲原先就讀於南韓知名的湖原大學實用音樂系，和同期的個人練習生金在奐是同學，兩人皆歌唱實力堅強，被稱做是「湖原LINE」。鄭世雲最終在節目拿到第12名，雖然差點就能進入限定團體Wanna One，但由於人氣和實力都有一定基礎，在比賽結束後仍順利以SOLO歌手身份出道。

▲▼鄭世雲海外首場演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲鄭世雲以SOLO歌手身份活動中。（圖／記者張一中攝）

因為行程過於繁忙，鄭世雲所屬經紀公司Starship娛樂31日證實，他難以同時消化學業，已經決定自湖原大學退學，目前轉到網路大學，努力在事業和學業中努力取得平衡。不過由於湖原大學是有名的音樂名校，還是許多粉絲為鄭世雲感到可惜，但也有人表示，相信這是深思熟慮的結果，支持他的決定。

鄭世雲也即將於8月10日訪台，在ATT SHOWBOX大直館舉辦個人演唱會《ZERO》，票價分別為3800、2800、1900，演唱會門票將於6月16日中午12:00於KKTIX與全台全家便利商店啟售。

▲▼韓星鄭世雲專訪。（圖／記者張一中攝）

▲鄭世雲行程滿檔，公司證實他無法消化學業。（圖／記者張一中攝）

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