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珠妍深夜「手滑」上傳和GD親密自拍片　驚慌秒刪⋯備份檔網瘋傳

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD，本名：權志龍）將在年底正式退伍，他在2017年與女團After School前成員李珠妍（另譯：李周妍）傳出緋聞，更成為2018年《DISPATCH》的元旦情侶，兩人卻始終沒承認戀情。珠妍31日凌晨「手滑」在IG上傳與GD的「親密影片」，雖然幾秒鐘後立刻刪除，還是被廣大網友備份下來。

▲▼珠妍手滑上傳和G-Dragon的親密自拍影片。（圖／翻攝自IG）

▲珠妍手滑上傳和G-Dragon的自拍影片，隨後馬上刪除。（圖／翻攝自IG）

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珠妍31日凌晨更新IG，突然上傳了與G-Dragon親密緊靠，嘟嘴「變臉」的影片。雖然特效相當可愛，但大家也注意到，G-Dragon在轉頭看向女方時，兩人之間也流露出曖昧氛圍。這支短短5秒的影片在上傳後不久立刻被刪除，疑似是珠妍不小心放出，但仍立刻成為熱門話題。

GD 李珠妍。（圖／翻攝自GD、李珠妍IG）

▲G-Dragon和珠妍在2017年就爆出緋聞。（圖／翻攝自GD、珠妍IG）

兩人最早在2017年就傳出緋聞，不僅一起到夏威夷旅遊，更被掌握了多次進出彼此家門還一起去濟州島玩4天3夜的消息，更在2018年元旦被南韓第一八卦媒體《DISPATCH》爆料「2018年第一對情侶誕生，GD陷入熱戀，對象果然是李珠妍」。

▲G-Dragon和前After School成員珠妍的戀情從2017年底就曝光。（圖／翻攝自韓網）

▲G-Dragon和珠妍過去就曾流出親密自拍影片。（圖／翻攝自IG）

不過對於珠妍，G-Dragon仍是維持一貫面對緋聞的做法，堅稱對方只是「好朋友」。而隨著2019年再度看到珠妍的「手滑」影片，也讓網友們說：「看來還好好的交往著呢！」、「這對也算是非常穩定了。」不過由於類似事件已非第一次，也有人表示：「怎麼好像常常失誤呢？」

▲▼GD、李珠妍秘密同遊夏威夷約會　沈默4小時出面回應！（圖／翻攝自微博、IG）

▲GD和珠妍曾被抓包同遊夏威夷。（圖／翻攝自微博、IG）

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關鍵字

G-Dragon, GD, BIGBANG, 珠妍, 李珠妍, 李周妍, 周延, After School

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