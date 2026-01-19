《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金高銀近日透過社群平台，低調追思3年前離世的摯友演員羅喆，一張照片與短短三個字，卻讓不少粉絲看了鼻酸。

▲金高銀（左一）和羅喆（紅衣）相識10幾年。（圖／翻攝自Instagram／donghwankim89）



金高銀18日在社群平台上傳一張照片，僅寫下「我會再來」作為留言。畫面中，她現身於一處樹木葬墓園，照片拍下的是一棵掛有羅喆名字標示的樹木前景，地面擺放著燒酒、啤酒，以及魷魚乾、海苔等簡單卻熟悉的下酒菜，氛圍安靜而溫暖，像是一場老朋友之間的探望與告別。

一瓶酒、一句「我會再來」 低調卻深刻的思念

據韓媒報導，該處正是羅喆於2023年1月21日離世後所安葬的樹木葬地點。金高銀當天與友人一同前往，沒有過多文字說明，僅用行動表達思念，也再次喚起外界對這位英年早逝演員的記憶。

羅喆於2023年因健康惡化辭世，年僅36歲。他出身舞台劇，後來在影視圈嶄露頭角，生前一年內便接連推出多達6部作品，正值事業上升期卻突然離世，當時震驚演藝圈，也讓許多同業與觀眾深感惋惜。

▲金高銀寫下「我會再來」。（圖／翻攝自Instagram／ggonekim）



從合作夥伴到摯友 金高銀曾深情告別

金高銀過去曾與故羅喆合作多部作品，包括電視劇《小女子》以及電影《柳烈的音樂專輯》，兩人私下交情深厚。當年傳出噩耗時，金高銀也曾發文哀悼，形容對方是「最帥氣的演員、最帥氣的人，是爸爸、丈夫、兒子，也是朋友」，並坦言沒能陪伴對方走到最後感到自責，同時承諾會替他守護留下的重要家人。

年僅36歲離世 留下令人惋惜的作品軌跡

羅喆生前演出作品橫跨多部知名韓劇與電影，包括《秘密森林2》、《黑道律師文森佐》、《機智醫生生活2》、《D.P：逃兵追緝令》、《Happiness》、《弱美男英雄Class 1》，以及電影《1987》、《水泥烏托邦：末日浩劫》等，最後一部作品為2023年上映的《水泥烏托邦：末日浩劫》。

時隔3年，金高銀再度踏上這片墓園，用一瓶酒、一句「我會再來」，靜靜向好友致意，也讓這段深厚情誼再次被外界看見。

▲羅喆演過多部韓劇。（圖／翻攝自韓網）



