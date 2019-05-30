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《X戰警》連線台灣！蘇菲特納「自剖憂鬱症心情」：我還沒完全康復

記者林映妤／台北報導

《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格（Simon Kinberg）攜手「琴葛雷」蘇菲特納（Sophie Turner）、「X教授」詹姆斯麥艾維（James Mcvoy）、「快銀」伊凡彼德斯（Evan Peters）、「獨眼龍」泰謝瑞丹（Tye Sheridan）30日在北京與台灣媒體連線受訪，片中「黑化」的蘇菲特納也透露自己面對抑鬱症、焦慮症的心情。

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蘇菲特納以影集《冰與火之歌：權力遊戲》走紅，隨後卻在青春期迎來各種抨擊與社群網路的攻擊，進而患上憂鬱症，她曾在受訪時落淚表示想過要自殺，現在也仍靠著藥物一步步走出陰霾。

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今有媒體問起琴葛雷面臨恐懼的心路歷程，蘇菲特納坦言：「這也是我非常能夠認同琴葛雷的一面。琴面臨到內心非常大的掙扎，想要從內心撕裂開來。她搞不清楚自己是誰，這個是我真的能夠感同身受的。因為我也曾經面對過抑鬱症、焦慮症，而且現在還沒有完全去康復，這是我面臨的問題。」

她繼續表示：「而且對很多的女性來說，這個女性的憤怒，其實是OK的，是你應該能夠去接受的。因為社會告訴女性說，你不應該生氣，不應該表達憤怒，其實這是女性應該要去面對自己的憤怒情緒的問題。」

▲▼《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格（Simon Kinberg）攜手「琴葛雷」蘇菲特納（Sophie Turner）、「X教授」詹姆斯麥考維（James Mcvoy）、「快銀」伊凡彼德斯（Evan Peters）、「獨眼龍」泰謝瑞丹（Tye Sheridan）。（圖／福斯提供）

▲《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格（左起）、蘇菲特納、主持人Joey、詹姆斯麥艾維、伊凡彼德斯、泰謝瑞丹。（圖／福斯提供）

另外「X教授」詹姆斯麥艾維與亦敵亦友的「萬磁王」面對黑鳳凰到底該用什麼方式解決？他透露，其實X教授和萬磁王彼此非常尊敬，也同樣希望能夠讓變種人延續下去，但是方式不一樣，萬磁王選擇與人類隔離開來，但X教授想和人類融合。所以面對黑鳳凰，萬磁王選擇「我們就殺了她吧」，但X教授說「我們要拯救她」，其實這2種方式後來發現都是無效的，所以必須合作找到不同方式。

至於自己私下贊成誰？沒想到詹姆斯語出驚人：「其實我更贊成萬磁王的做法。我傾向Genosha這個地方和人類隔絕，一個安全與人類的隔絕環境是很好的，更適合變種人的生存。其實我個人同意萬磁王的做法。」

▲▼《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格（Simon Kinberg）攜手「琴葛雷」蘇菲特納（Sophie Turner）、「X教授」詹姆斯麥考維（James Mcvoy）、「快銀」伊凡彼德斯（Evan Peters）、「獨眼龍」泰謝瑞丹（Tye Sheridan）。（圖／福斯提供）

▲《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格（左起）、泰謝瑞丹、蘇菲特納、詹姆斯麥艾維、伊凡彼德斯。（圖／福斯提供） 

《X戰警》該系列拍了近10年，演員們感情都很好，詹姆斯麥艾維更爆料大夥有次為了整他，讓他吊鋼絲懸在半空中超久，「對，一開始的10秒鐘我覺得有意思，但是過了200秒還不把我放下來，我覺得實在是受不了了！我的手臂上、腿上、腳踝上都有綁著鋼絲，很辛苦，他們不把我放下來！」

泰謝里丹則認為和這群演員合作經驗很棒，「在加拿大的蒙特勒拍片的過程非常好玩，印象很深刻。跟這群人相處就像家人一樣，不管戲裡戲外，我們感情都很好。」最後大家選出自己想在《X戰警》系列最想成為哪位英雄？伊凡彼德斯和蘇菲特納都選擇成為萬磁王；泰謝里丹則想選琴葛雷。

《X戰警：黑鳳凰》6月6日上映。

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黑鳳凰, X戰警, 蘇菲特納, 詹姆斯麥艾維

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