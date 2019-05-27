神劇《新世紀福爾摩斯》確定有第五季！　編劇鬆口「等待2年」真實原因

記者蕭采薇／綜合報導

英國電視劇《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）改編自柯南道爾的偵探小說《夏洛克·福爾摩斯》，將原著的故事背景從19世紀大英帝國鼎盛時期搬到了21世紀英國繁華熱鬧的大都市，是不少觀眾心中的「神劇」。不過該劇從2017年後一直未推出新作，如今主創終於鬆口透露：「一定會有第五季！」

▲英國電視劇《新世紀福爾摩斯》確定將會有第五季。（圖／《新世紀福爾摩斯》劇照）

《新世紀福爾摩斯》由班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）和馬丁費里曼（Martin Freeman）等一線演員主演，自2010年開播以來累積大批鐵粉追劇。不過該劇自2017年1月第四季結束後，經過兩年多一直沒有新消息，許多人都認為，或許已經沒有再看到新一季的可能。

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▲《新世紀福爾摩斯》是不少觀眾心中「神劇」。（圖／《新世紀福爾摩斯》劇照）



《新世紀福爾摩斯》兩名主創編劇史蒂芬莫法特（Steven Moffat）和馬克加蒂斯（Mark Gatiss）近日接受媒體訪問時，斬釘截挑的表示：「《新世紀福爾摩斯》不會結束，一定會有第五季！」並解釋包括班奈狄克康柏拜區等演員都戲約相當滿，因為等待時間會比較漫長。

▲主創透露，由於兩位主角戲約超滿，因此等待時間比較漫長。（圖／《新世紀福爾摩斯》劇照）



兩名主創史蒂芬莫法特和馬克加蒂斯都是《夏洛克·福爾摩斯》的忠實書迷，他們所建立出的「新世紀福爾摩斯」宇宙觀更是相當迷人，加上班奈狄克康柏拜區等一線演員加持，早已是許多觀眾心中神劇。