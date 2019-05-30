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啦啦隊女神《大集合》水球濕身「黑bra走光」！　豐滿胸型全被看

記者劉宜庭／綜合報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊中的人氣女孩，擁有魔鬼身材以及天使般的臉蛋，在網路上人氣相當高。近來，她現身綜藝節目《綜藝大集合》，和阿翔（陳秉立）搭檔玩遊戲時，遭頭頂上的水球猛砸，不僅全身被淋濕，衣服裡頭的內衣也因而透出，性感模樣意外成為網友關注亮點，也在網上掀起一陣熱議。

▲峮峮是中信兄弟啦啦隊中的人氣女孩。（圖／翻攝自峮峮臉書）

▲峮峮是中信兄弟啦啦隊中的人氣女孩。（圖／翻攝自峮峮臉書）

▲峮峮是中信兄弟啦啦隊中的人氣女孩。（圖／翻攝自峮峮臉書）

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▲峮峮是中信兄弟啦啦隊中的人氣女孩。（圖／翻攝自峮峮臉書）

在《綜藝大集合》26日播出內容中，峮峮現身苗栗，期間和阿翔協力合作闖關，遊戲規定，她必須在眼睛被遮住的情況下，騎著採草莓車前進，而阿翔則要對準車上的水桶，戳破女方頭頂上的水球，接到越多水的隊伍才可獲勝。

▲峮峮《綜藝大集合》遭水球淋濕。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲峮峮《綜藝大集合》遭水球淋濕。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲峮峮《綜藝大集合》遭水球淋濕。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲峮峮在《綜藝大集合》與阿翔合作玩遊戲。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

然而，過程中，阿翔似乎頻頻慢半拍，每每戳破水球，都讓峮峮全身濕，水桶裝到的水更是少之又少，令峮峮忍不住喊，「你都倒到我身上了！」一旁的嘉賓也開玩笑虧，「天啊，他的目的太明顯了」，甚至還有人笑喊，「根本故意的吧！」對此，阿翔則急忙解釋，遊戲過程中，有不斷指引峮峮前進方現，提醒對方要往左邊靠一點，「那個球（水球）就這麼大，那範圍下來就是都會這樣啊。」

▲峮峮《綜藝大集合》遭水球淋濕。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲峮峮《綜藝大集合》遭水球淋濕。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲峮峮《綜藝大集合》遭水球淋濕。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲峮峮遭水球淋濕，黑Bra也隨之現形。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲峮峮《綜藝大集合》遭水球淋濕。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

▲阿翔急忙解釋不是故意的。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）

不過，節目播出後，峮峮被淋濕的瞬間，頓時成為眾人目光焦點，當下衣服裡頭的黑色Bra透了出來，豐滿胸型也隨之現形，性感好身材引來不少網友驚呼，「峮峮超清涼濕身秀」、「為了峮峮來看的」、「這是給觀眾福利」，甚至還有人笑說，「糟糕阿翔幹的好」，意外掀起不少討論。

▲峮峮《綜藝大集合》遭水球淋濕。（圖／翻攝自《綜藝大集合》臉書）

▲峮峮《綜藝大集合》遭水球淋濕。（圖／翻攝自《綜藝大集合》臉書）

▲峮峮好身材成為網友關注亮點。（圖／翻攝自《綜藝大集合》臉書）

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峮峮, 吳函峮, 綜藝大集合, 大集合, 阿翔, 陳秉立

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