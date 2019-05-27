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BLACKPINK演唱會「買一送一促銷」　鐵粉搶票買原價氣炸：太不公平！

記者蕭采薇／綜合報導

儘管近來南韓演藝圈三大經紀公司之一的YG娛樂禍不單行，但仍旗下女團BLACKPINK行程不受影響，按照原計劃前往歐美開唱。不過她們近來卻被投訴，包括阿姆斯特丹場、柏林場等演出，售票情況不如預期，因此最後祭出「買一送一」的促銷，卻讓第一時間購票的鐵粉感覺自己成了冤大頭。

▲▼Jennie剪「眉上齊瀏海」黑髮及腰　「新髮型曝光」如洋娃娃（圖／翻攝自BLACKPINK IG）

▲BLACKPINK演唱會門票買一送一，讓第一時間購票的粉絲很生氣。（圖／翻攝自IG／BLACKPINK）

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BLACKPINK在今年五月份前往歐洲開唱，但在演出前半個多月，突然宣布包括阿姆斯特丹場、柏林場門票「買一送一」促銷，只要購買一張原價166.88歐元（約台幣5840元）的門票，就可以得到一張免費門票，等於半價購票。

▲BLACKPINK去環球影城。（圖／翻攝自IG／BLACKPINK）

▲BLACKPINK是現今KPOP代表的女團。（圖／翻攝自IG／BLACKPINK）

不過會在第一時間購票的，都是相當支持BLACKPINK的鐵粉，然而卻是用了別人的一倍價錢買了演唱會的票，這讓粉絲們氣憤的在網路上表示：「把我們當白痴嗎？對買原價票的人太不公平了！」、「完全沒有任何補償，不退我們50％的錢嗎？」此外也有粉絲表示，雖然自己很想去，但日期正好碰上伊斯蘭教穆斯林的的齋戒月，只好忍痛放棄。

▲▼粉絲不滿BLACKPINK門票買一送一。（圖／翻攝自推特）

▲粉絲不滿BLACKPINK門票買一送一。（圖／翻攝自推特）

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