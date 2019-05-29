ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張艾亞「第一次到男友家看片」穿超辣！　吳宗憲搖頭：妳像話嗎

記者潘慧中／綜合報導

第一次到男友家看電影的話，妳會穿什麼？張艾亞、丫頭（詹子晴）和蘿莉塔等女星最近上《小明星大跟班》接受男明星的搭配，她以一襲露背裝出場，現場所有人看了都狂叫她轉圈走秀，吳宗憲看了則搖頭直呼：「妳乾脆就家裡睡衣穿過來好了，妳像話嗎？」

▲▼張艾亞,蘿莉塔,丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲張艾亞挑戰大根幫忙搭配的服裝。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

請繼續往下閱讀...

張艾亞的這套亮片裝是大根（黃亮鈞）搭配的衣服，正面乍看包緊緊，只秀出雪白美腿，但一轉身美背全露，走路不時壓住衣角，似乎很擔心側面會不小心走光，Sandy看了忍不住碎念：「這太糟糕了！大根你太糟糕了！」

▲▼張艾亞,蘿莉塔,丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲和Sandy都很不懂這套穿搭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼張艾亞,蘿莉塔,丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

丫頭以一件白色蕾絲洋裝出場，這是由小鐘搭配的服裝，過膝長度看似保守，但目光往上看，她大方展現性感鎖骨，豐滿北半球呼之欲出，特別有趣的是，小鐘幫她打扮成「俄羅斯娃娃」的概念，裙子一掀起來，裡面還穿著一件紅色滾邊短褲，「防範男朋友蠢蠢欲動的招，解High褲！」

▲▼張艾亞,蘿莉塔,丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼丫頭內搭「解High褲」超爆笑。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼張艾亞,蘿莉塔,丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

蘿莉塔則是穿上粉紅激短褲出場，上半身搭配豹紋衣，腰際還別上毛尾巴，Sandy看了不解直呼：「這什麼意思啊？！」負責搭配這套服裝的派翠克透露，外套裡面其實還藏有小巧思，喜歡Cosplay的人看到應該會很嗨，結果蘿莉塔一拉開拉鍊，原來T恤印的是靜香的半身照，詭異的穿搭方式笑翻所有人。

▲▼張艾亞,蘿莉塔,丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼蘿莉塔的穿搭「小巧思」笑翻眾人。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼張艾亞,蘿莉塔,丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲約從37：20分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

推薦閱讀

謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的

單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的

被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐

被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐

陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

曖昧男打電話「妳下樓」！　暖送台南蝦仁飯…國光女神卻夢碎了

曖昧男打電話「妳下樓」！　暖送台南蝦仁飯…國光女神卻夢碎了

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

野生咘咘出去玩「牽手Dalton還被偷親」！　Bo妞坐旁邊「表情亮了」

野生咘咘出去玩「牽手Dalton還被偷親」！　Bo妞坐旁邊「表情亮了」

楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張艾亞, 蘿莉塔, 丫頭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！
  2. 二伯超有料！「泳衣入鏡」蔡桃貴扯到領口　網大驚：會曝光
  3. 張艾亞「第一次到男友家看片」穿超辣！　吳宗憲搖頭：妳像話嗎
  4. 瘋電影／哥吉拉II怪獸之王　核能發電的超級恐龍哥
  5. 郭雪芙鬆口有好感！把孫其君「納入男友人選」：喜歡被征服
  6. 獨家專訪／宋讚養被騙「拍不雅影片」：我不能變一具屍體...講爸媽淚崩
  7. 日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了
  8. 鍾瑶認愛曹晏豪「戀愛ING」　大街激吻被拍：忘記我是藝人了
  9. 女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！
  10. 繼父瞎掰「檢查胸部有沒有硬塊」一直摸！大咖女星遭性侵..媽媽卻不相信

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366