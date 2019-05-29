張艾亞「第一次到男友家看片」穿超辣！　吳宗憲搖頭：妳像話嗎

記者潘慧中／綜合報導

第一次到男友家看電影的話，妳會穿什麼？張艾亞、丫頭（詹子晴）和蘿莉塔等女星最近上《小明星大跟班》接受男明星的搭配，她以一襲露背裝出場，現場所有人看了都狂叫她轉圈走秀，吳宗憲看了則搖頭直呼：「妳乾脆就家裡睡衣穿過來好了，妳像話嗎？」

▲張艾亞挑戰大根幫忙搭配的服裝。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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張艾亞的這套亮片裝是大根（黃亮鈞）搭配的衣服，正面乍看包緊緊，只秀出雪白美腿，但一轉身美背全露，走路不時壓住衣角，似乎很擔心側面會不小心走光，Sandy看了忍不住碎念：「這太糟糕了！大根你太糟糕了！」

▲▼吳宗憲和Sandy都很不懂這套穿搭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



丫頭以一件白色蕾絲洋裝出場，這是由小鐘搭配的服裝，過膝長度看似保守，但目光往上看，她大方展現性感鎖骨，豐滿北半球呼之欲出，特別有趣的是，小鐘幫她打扮成「俄羅斯娃娃」的概念，裙子一掀起來，裡面還穿著一件紅色滾邊短褲，「防範男朋友蠢蠢欲動的招，解High褲！」

▲▼丫頭內搭「解High褲」超爆笑。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



蘿莉塔則是穿上粉紅激短褲出場，上半身搭配豹紋衣，腰際還別上毛尾巴，Sandy看了不解直呼：「這什麼意思啊？！」負責搭配這套服裝的派翠克透露，外套裡面其實還藏有小巧思，喜歡Cosplay的人看到應該會很嗨，結果蘿莉塔一拉開拉鍊，原來T恤印的是靜香的半身照，詭異的穿搭方式笑翻所有人。

▲▼蘿莉塔的穿搭「小巧思」笑翻眾人。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



▲約從37：20分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）