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陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

記者潘慧中／綜合報導

陳子玄2015年和陳建隆結婚，育有1歲多兒子陳軒恩「棉花糖」，平常除了和粉絲交流育兒心得，也不時分享生活點滴，沒想到她28日換上破尺度衣服煮菜，背面側面全開，火辣程度逼得老公凍未條：「穿這樣是要先吃飯還是先吃妳啊！？」

▲▼陳子玄家中煮菜穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲陳子玄煮菜穿超辣！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

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陳子玄平常的穿衣風格偏保守，但她最近突然有了新想法，「不要一把年紀了才開始決定離經叛道！」於是，她決定換上火辣的衣服做菜，黑色露背裝襯托出雪白肌膚，側邊開洞直逼腰際，邪惡的英文字雖然遮住重要部位，仍隱約可見渾圓胸型。

▲▼陳子玄家中煮菜穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳建隆凍未條了！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄家中煮菜穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

陳建隆看到這張照片後直言：「可以好好的做菜了嗎！？辣度快不行了」，並附上一個似乎快流鼻血的表情符號，根本抵擋不了陳子玄的魅力，他最後終於把持不住投降：「先吃老婆再吃飯是正解！」

▲▼陳子玄家中煮菜穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄產後仍舊維持好身材。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄家中煮菜穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

事實上，陳子玄懷孕期間胖了5.5公斤，產後聽從醫師指示飲食，前期多吃蔬菜，後期則多補充像是牛肉等富含蛋白質的食物，有時候還會吃婆婆和爸爸煮的補品，用健康的方式瘦回產前46公斤的好身材。

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陳子玄, 陳建隆, 棉花糖, 一家人

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