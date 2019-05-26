被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐

記者潘慧中／綜合報導

「荒謬大師」沈玉琳以製作整人節目出名，曾經有個單元是藝人輸了遊戲後要躺在地上，當主持人喊Open，上面的箱子就會打開，掉下來的東西千奇百怪，包括臭襪子、冰塊和整塊燒仙草等等，但久了觀眾難免乏味，有次逛夜市瞄到阿婆在洗生豬腸，他靈機一動花了8千元全買下來！

▲▼羅百吉曾被沈玉琳用生豬腸洗臉。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視、Facebook／羅百吉）



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隔天錄影時，羅百吉不巧輸了比賽，沈玉琳形容當時的景象：「生豬腸如雨點般一條條在他臉上慢慢堆積」，他透露本來覺得有點好笑，看到最後卻是一陣鼻酸、甚至感到傻眼又惶恐，「我本來拿那一袋是要分8次用，執行製作求好心切竟然把整袋都放在裡面！」

▲▼徐乃麟事發當下也不敢說話，沈玉琳只好硬著頭皮去化妝間找羅百吉。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



此時，羅百吉默默撥開豬腸，接著起身走回化妝間，攝影棚內沒有人敢出聲，徐乃麟就叫沈玉琳跟過去看看，玉琳哥只好硬著頭皮走進化妝間，怎料裡面一個人都沒有，工作人員這才出來說：「他走了。」

▲羅百吉走回化妝間後就直接離開了。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



事隔10年，沈玉琳終於再度和羅百吉碰面，他主動上前致歉，沒想到對方絲毫不介意：「Come on 威廉沈！沒關係我沒有在怕的！」但他還是很擔心是否會造成陰影，對方才鬆口表示：「我只是後來都不敢喝四神湯啦！」

▲沈玉琳和羅百吉隔了10年才在後台再度碰面。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

