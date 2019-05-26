ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曖昧男打電話「妳下樓」！　暖送台南蝦仁飯…國光女神卻夢碎了

記者潘慧中／綜合報導

「國光女神」安苡愛身材前凸後翹、個性開朗，身邊不乏追求者，回想起其中一位處女座男生展開追求的時候，因為她無意的一句話而搭高鐵南下且當天來回，雖然覺得對方真的是很貼心的人，她當下仍忍不住心想：「天啊，也太閒了吧！」

▲▼安苡愛。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲安苡愛當晚就收到男方特別從台南買回來的蝦仁飯。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

安苡愛表示和這位處女男已經認識一段時間，她有次聊天突然提到自己很想念台南的蝦仁飯，沒想到對方悄悄記在心裡，當晚就接到對方約吃飯的電話，她先是以「懶得出門」為由婉拒，對方不死心地說：「不然妳下來，我有東西要拿給妳！」

請繼續往下閱讀...

▲▼安苡愛。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼安苡愛收到當下的心情很複雜。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼安苡愛。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

結果一下樓就看到朝思暮想的蝦仁飯，安苡愛完全驚呆，萬萬沒想到處女男只因她的一句話當天來回南北兩地，她坦言當下有受寵若驚的感覺，「可是心裡就會想說『天啊你也太閒了吧』」，後來就沒有跟對方在一起，她表示如果兩人真的交往的話，她會勸對方別做這種事，「因為很浪費時間。」

▲安苡愛身邊不乏追求者。（圖／翻攝自Facebook／安苡愛小愛）

事實上，安苡愛的確曾和處女座男生交往，她表示對方煮菜家事一把罩，一度以為是最完美男友，結果交往到第2年同居後，粉紅泡泡瞬間被戳破，「因為他潔癖到真的超級誇張！」曾經因為地上掉了一根長頭髮，她整整被唸了2個小時，交往期間壓力大到不行。

▲約從31：31分開始。（影／取自YouTube／女人我最大）

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

推薦閱讀

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

照超音波「看到女兒傻眼」！　《大學生》Nina對比老公舊照：根本是你

照超音波「看到女兒傻眼」！　《大學生》Nina對比老公舊照：根本是你

開房A罩杯台女…他一脫「被騙了」！　方馬丁戳破男人真心話：會不爽

開房A罩杯台女…他一脫「被騙了」！　方馬丁戳破男人真心話：會不爽

謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

野生咘咘出去玩「牽手Dalton還被偷親」！　Bo妞坐旁邊「表情亮了」

野生咘咘出去玩「牽手Dalton還被偷親」！　Bo妞坐旁邊「表情亮了」

健身房重訓完「一看內褲傻眼」！　謝忻PO下半身照：世上最丟臉的事

健身房重訓完「一看內褲傻眼」！　謝忻PO下半身照：世上最丟臉的事

「徐小可被灌酒」經紀人揭錄影內幕！　隔1年現《麻辣》…利菁：這圈子就是這樣

「徐小可被灌酒」經紀人揭錄影內幕！　隔1年現《麻辣》…利菁：這圈子就是這樣

楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

安苡愛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家／Twinko解散有內幕！　張語噥無奈：你們沒有想到我
  2. 單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的
  3. 蔡依林被雷射筆照眼睛！首發文「釣出阿信留言」網一看：信哥心疼了
  4. 擊敗李奧納多！阿莫多瓦頭號男神《痛苦與榮耀》首獲坎城影帝
  5. 吳宗憲曝KID「18個月」走不出許維恩情傷：祝福的話如何說
  6. 「謝謝大家沒去看蕭敬騰」　品冠密邀雙帥嘉賓助陣
  7. 馬嘉伶回台了！邀AKB48打手遊　自曝：輸了失落30秒
  8. 被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐
  9. 許志安小三「被唾棄現況」曝光！爆遭求償1.2億　打算申請破產
  10. 王大文等6年終於開唱了！　陳芳語合唱《練習愛情》嗨翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366