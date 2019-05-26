曖昧男打電話「妳下樓」！　暖送台南蝦仁飯…國光女神卻夢碎了

記者潘慧中／綜合報導

「國光女神」安苡愛身材前凸後翹、個性開朗，身邊不乏追求者，回想起其中一位處女座男生展開追求的時候，因為她無意的一句話而搭高鐵南下且當天來回，雖然覺得對方真的是很貼心的人，她當下仍忍不住心想：「天啊，也太閒了吧！」

▲安苡愛當晚就收到男方特別從台南買回來的蝦仁飯。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



安苡愛表示和這位處女男已經認識一段時間，她有次聊天突然提到自己很想念台南的蝦仁飯，沒想到對方悄悄記在心裡，當晚就接到對方約吃飯的電話，她先是以「懶得出門」為由婉拒，對方不死心地說：「不然妳下來，我有東西要拿給妳！」

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▲▼安苡愛收到當下的心情很複雜。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



結果一下樓就看到朝思暮想的蝦仁飯，安苡愛完全驚呆，萬萬沒想到處女男只因她的一句話當天來回南北兩地，她坦言當下有受寵若驚的感覺，「可是心裡就會想說『天啊你也太閒了吧』」，後來就沒有跟對方在一起，她表示如果兩人真的交往的話，她會勸對方別做這種事，「因為很浪費時間。」

▲安苡愛身邊不乏追求者。（圖／翻攝自Facebook／安苡愛小愛）



事實上，安苡愛的確曾和處女座男生交往，她表示對方煮菜家事一把罩，一度以為是最完美男友，結果交往到第2年同居後，粉紅泡泡瞬間被戳破，「因為他潔癖到真的超級誇張！」曾經因為地上掉了一根長頭髮，她整整被唸了2個小時，交往期間壓力大到不行。

▲約從31：31分開始。（影／取自YouTube／女人我最大）