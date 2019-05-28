台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

記者田暐瑋／綜合報導

日本媒體踢爆一名台灣《17》謝姓女直播主遭到當地男演員監禁性侵，該名男演員背起底是45歲的「或布理萬」，常演出黑道配角角色，明明有老婆，卻還是將她騙到家中性侵得逞，甚至拍下過程影片做為威脅，讓謝女相當崩潰，身心飽受煎熬。

據日本《週刊新潮》報導，或布理萬本名為馬場龍一，是專門演出黑道惡棍的男演員，曾和田村淳、江口洋介等大咖藝人合作過，2018年10月他和妻子參加萬聖節派對，當天結識了謝女，之後他先請人送喝醉的老婆去飯店，便藉口要討論工作的事，把謝女騙回自己家，最後性侵得逞。

▲17女直播主遭性侵。（圖／翻攝自女直播主IG／翻攝自YouTube／R FreeMan）



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惡劣的是，或布理萬把性侵過程全都拍下來，藉以威脅謝女要把這支影片賣給成人影片的地下網站，且還擅自幫謝女搬家，地點就在或布理萬的家附近，方便二次性侵，而在2018年12月底時，謝女再次遭到性侵，之後他將謝女軟禁在公寓中2個禮拜，某次抓到機會後，謝女才逃出報警。

▲17女直播主在日本直播平台擁有84萬粉絲。（圖／翻攝自女直播主IG）



逃出報警後，警方對此事件冷處理，疑似想要吃案，之後謝女的經紀公司出面向媒體投訴，才讓整件事情曝了光，謝女透露，或布理萬還曾傳訊息給她威脅：「我會去報復你。」讓她相當害怕：「我不會原諒他。」對此，或布理萬澄清是謝女態度積極，但兩人並沒有發生關係，雖然做出否認，不過據悉或布理萬所屬公司已將他開除，詳細過程仍有待進一步釐清。

▲或布理萬。（圖／翻攝自YouTube／R FreeMan）

▲或布理萬。（圖／翻攝自日網）