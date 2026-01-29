張信哲、周興哲罕見世紀合體！　相約上大巨蛋開唱

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲與周興哲日前在台北大巨蛋的「喬山五十感恩慈善演唱會」驚喜同台，兩人也笑說唱到上癮，不約而同許願未來能各自站上大巨蛋開唱，歲末之際更向歌迷拜早年，齊祝新年行大運。

▲周興哲、張信哲相見歡 。（圖／潮水音樂提供）

其實早在2017年，張信哲就看中周興哲的創作實力，主動邀歌合作，兩人完成〈遷徙〉，並收錄於《擁恆》專輯。當時的demo原為英文版本，張信哲一聽就大為讚賞，直言完成度已高到可直接發行，也讓周興哲的唱作實力獲得情歌王子親自認證。多年後再合體，兩人也笑談未來不排除重唱英文版，為歌迷留下想像空間。

回顧兩人舞台交集，除了錄音室的首次合作，2023年在《聲生不息寶島季》合唱〈你不知道的事〉，被封為「神仙組合」，至今仍讓歌迷回味。如今再度於大巨蛋相逢，從錄音室唱進大型舞台，也為這段音樂緣分添上時代重量。

▲張信哲演唱會將在今年3月於紐澳收官。（圖／潮水音樂提供）

近年兩人各自火力全開，張信哲「未來式」巡演歷時七年唱遍全球，周興哲「Odyssey旅程」世界巡迴同樣成績亮眼，兩人去年也同步推出新專輯登上榜單。後台相見時，周興哲一句「想念哲哥」，展現惺惺相惜，也為未來再次合作悄悄埋下伏筆。張信哲即將於今年於紐澳三站完美收官，分別為3月14日奧克蘭、3月20日墨爾本和3月28日雪梨，購票洽Ticketmaster NZ、Ticketek AU、大麥網和 Maiseat。