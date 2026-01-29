DK還原老婆驗出腫塊始末　「岳母才確診乳癌」她2年沒檢查警覺

記者蔡宜芳／綜合報導

知名YouTuber「異色檔案」DK的老婆Di掃日前檢查出乳房有腫塊，高度疑似是乳癌，消息引發熱烈關注。對此，DK和Di掃在29日分享查出腫塊的始末，同時呼籲女性重視年年健檢。

▲DK日前透露妻子檢查出疑似惡性腫塊。（圖／翻攝自Instagram／mystery_case_life）

DK在影片中透露，這次Di掃會去做檢查，是因為岳母發現腫塊後確診乳癌，正準備進入化療階段。而Di掃警覺自己已有兩年沒做乳房超音波，便趕緊去做檢查，沒想到同樣發現腫塊，也有高機率是乳癌，目前還在等待切片結果。

▲DK的岳母不久前才確診乳癌。（圖／翻攝自Instagram／mystery_case_life）

雖然檢查結果令人心驚，但Di掃仍樂觀表示：「那不是絕症，所以真的不用擔心。」也已經準備好一套完善的療程規劃。而DK則坦言自己心情一度糾結，但他決定跳過情緒化階段，「我們要直接接納、直接面對。」並呼籲：「如果你還沒安排任何健康檢查計畫的話，現在就去安排。」展現出陪伴彼此抗癌的堅強決心。

▲DK和Di掃選擇樂觀面對。（圖／翻攝自Instagram／mystery_case_life）