吃藥玩愛的鼓掌「勇猛升旗8小時」！　小小弟爆痛…脫褲一看崩潰：整隻黑了

記者田暐瑋／綜合報導

許多男人為了延長「運動時間」，會透過藥物來助性。一名男子為了讓自己在行房時雄風英挺，就吃藥助性，沒想到這一撐就是撐了8個多小時，抽血之後驚見血液全變成黑色，痛到他哇哇大叫。

泌尿科醫師黃煒軒曾在半夜時接到一名急診病人，男子下面痛到不行，一問之下才知道他吃了壯陽藥來延長「英挺狀態」，沒想到最後卻挺了8個多小時，讓他實在受不了，褲子脫下來一看，重要部位整個變成黑色，抽了100cc的血也都是黑血，表示下半身嚴重缺氧。

醫生一看發現不得了，緊急替男子治療處理，若是再晚一步，整個器官就會壞死，只能割除改裝人工生殖器，事後做完詳細檢查，才發現這名男子下半身的血管有問題，其實並不適合服用壯陽藥物。

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▲吃藥助興結果GG。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



急診科醫師田知學也曾在《醫師好辣》透露，曾遇到一位50歲的男性患者因為下體持續升旗4小時來就醫，她發現當時顏色不太對，最嚴重的話命根子可能不保，趕緊連絡泌尿科放血處理，她事後調出病歷資料，發現男病患有憂鬱症病史，才發現對方服用的藥物就是「傳說中的那一顆」。

事後當田知學要調整藥物時，沒想到病患本人和妻子都來拜託醫生，「醫生你真的不能調，這個藥救了我，我們夫妻感情真的變得很好。」惹得田知學哭笑不得，但她也警告，若再服用這藥物，下次可能就救不回命根子，此時病患就像小孩子一樣猛踢床腳：「這樣我就憂鬱了！」讓她只好改請身心科醫師來跟病患溝通。

▲吃藥助興結果GG。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）