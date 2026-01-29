公館青少年「五個月走遍20大專院校」　學生一上台就哭了

記者蔡琛儀／台北報導

樂團公館青少年歷時五個月、橫跨全台的「嘿，我找到你了」校園巡迴講唱會近日圓滿落幕，活動自去年8月起攜手勵馨基金會與臺灣青年民主協會，走訪全台20所高中職與大專院校，舉辦20場講唱會，與近萬名學生分享成團歷程與成長迷惘。

▲公館青少年歷時五個月，橫跨全台舉辦講唱會。（圖／公館青少年提供）

本次巡迴以「陪伴」為核心，透過音樂與對話，回應青少年面對升學、未來與自我懷疑的壓力。主唱Lucy回憶，有學生一上台就落淚，讓她深刻感受到音樂能成為被理解的出口，團員們也坦言，這趟旅程像是重新確認彼此與夢想的過程。

作為巡迴總結，公館青少年同步推出全新單曲〈至少我們都還沒放棄〉，收錄來自20所學校師生的大合唱聲音，將每一場現場的情感融入作品。歌曲傳遞「即使身處不同人生關卡，只要不放棄，就還有希望」的信念。

▲ 公館青少年 。（圖／公館青少年提供）

團隊表示，巡迴過程在體力與現實層面皆是考驗，但學生一句「謝謝你們讓我知道不孤單」，成為持續創作的力量。這段旅程的點滴，也完整記錄於1月29日發行的〈至少我們都還沒放棄〉MV中。