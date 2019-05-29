「跑步1個月後」陳妍希哭了！　PO照淚曝「2個超慘下場」網友全懂了

記者潘慧中／綜合報導

陳妍希2017年順利生下兒子，產後一直保持運動的好習慣，但她28日突然宣布：「好了，我的跑步生涯要結束了！」她還透露已經悄悄開始進行另一項運動，「看看可以維持多久？」

▲▼陳妍希產後積極運動。（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）



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陳妍希難過地說，跑步跑了一陣子，體重卻絲毫不見下降，雙腿甚至變粗，「真心哭了！」她最近決定開始游泳，自由式和蛙式樣樣來，總共游了1公里，之後還跑去做了40分鐘的皮拉提斯，讓人窺見女明星想要瘦身的超強決心！

▲▼陳妍希PO文後的網友反應。（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）



事實上，陳妍希產後短短幾個月內便瘦出火辣身材，一雙長腿比生孩子前還要纖細，對此，她曾分享4個減肥方法，首先就是先戒吃重口味食物，解決水腫問題，再者就是控制澱粉的攝取量。

▲陳妍希維持好身材。（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）



其次就是多運動，陳妍希表示這真的是減肥的不二法門，不但能瘦身，整個人的精神也會變得很好，最後，她建議最好別熬夜，平常沒有拍戲的話，她會盡量在10點前就寢，維持規律作息同樣有助於減肥。

陳妍希臉書全文：

好了，我的跑步生涯要結束了，跑了一陣子，體重都沒掉，腿還變粗了，真心哭了。還是游泳好了，今天游了一公里加皮拉提斯40分鐘，看看可以維持多久

#羞恥心是個好東西 #不知道能撐多久