ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「跑步1個月後」陳妍希哭了！　PO照淚曝「2個超慘下場」網友全懂了

記者潘慧中／綜合報導

陳妍希2017年順利生下兒子，產後一直保持運動的好習慣，但她28日突然宣布：「好了，我的跑步生涯要結束了！」她還透露已經悄悄開始進行另一項運動，「看看可以維持多久？」

▲▼「跑步1個月後」陳妍希哭了！（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）

▲▼陳妍希產後積極運動。（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）

請繼續往下閱讀...

▲▼「跑步1個月後」陳妍希哭了！（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）

陳妍希難過地說，跑步跑了一陣子，體重卻絲毫不見下降，雙腿甚至變粗，「真心哭了！」她最近決定開始游泳，自由式和蛙式樣樣來，總共游了1公里，之後還跑去做了40分鐘的皮拉提斯，讓人窺見女明星想要瘦身的超強決心！

▲▼「跑步1個月後」陳妍希哭了！（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）

▲▼陳妍希PO文後的網友反應。（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）

▲▼「跑步1個月後」陳妍希哭了！（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）

事實上，陳妍希產後短短幾個月內便瘦出火辣身材，一雙長腿比生孩子前還要纖細，對此，她曾分享4個減肥方法，首先就是先戒吃重口味食物，解決水腫問題，再者就是控制澱粉的攝取量。

▲▼「跑步1個月後」陳妍希哭了！（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）

▲陳妍希維持好身材。（圖／翻攝自Facebook／陳妍希）

其次就是多運動，陳妍希表示這真的是減肥的不二法門，不但能瘦身，整個人的精神也會變得很好，最後，她建議最好別熬夜，平常沒有拍戲的話，她會盡量在10點前就寢，維持規律作息同樣有助於減肥。

陳妍希臉書全文：

好了，我的跑步生涯要結束了，跑了一陣子，體重都沒掉，腿還變粗了，真心哭了。還是游泳好了，今天游了一公里加皮拉提斯40分鐘，看看可以維持多久

#羞恥心是個好東西 #不知道能撐多久

推薦閱讀

曖昧男打電話「妳下樓」！　暖送台南蝦仁飯…國光女神卻夢碎了

曖昧男打電話「妳下樓」！　暖送台南蝦仁飯…國光女神卻夢碎了

楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的

單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的

被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐

被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐

野生咘咘出去玩「牽手Dalton還被偷親」！　Bo妞坐旁邊「表情亮了」

野生咘咘出去玩「牽手Dalton還被偷親」！　Bo妞坐旁邊「表情亮了」

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳妍希, 陳曉, 小星星

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了
  2. 鍾瑶認愛曹晏豪「戀愛ING」　大街激吻被拍：忘記我是藝人了
  3. 女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像「一句妳在哪」超MAN解救被讚爆！
  4. 繼父瞎掰「檢查胸部有沒有硬塊」一直摸！大咖女星遭性侵..媽媽卻不相信
  5. 才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸
  6. 「跑步1個月後」陳妍希哭了！　PO照淚曝「2個超慘下場」網友全懂了
  7. 郭雪芙520甜牽孫其君進房「上位變正宮」！　交往鐵證曝光…撒嬌互動閃炸
  8. 首爾訪問／宋仲基、張東健練6塊肌　遇金鍾國認輸了：自信下降
  9. 首爾訪問／《太陽》後爆紅…宋仲基都沒變　「暖心舉動」金智媛讚嘆
  10. 大陸宣傳小咖韓團需自發「路透照」！廣邀粉絲拍攝是必須

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366