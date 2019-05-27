ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

依依「凸肚孕味照」露餡！　PO「懷3個月雙胞胎」關鍵字：肚子超明顯

記者田暐瑋／綜合報導

「雙胞胎依依佩佩」的姊姊依依（蔡依伶）婚後育有3子，第二胎還是雙胞胎，照顧3個小孩常搞得一個頭兩個大。但27日她在臉書PO出凸肚照，把衣服往後拉緊，圓滾滾的肚子立刻看得一清二楚，感嘆：「才經過2個多月，肚子怎麼可以這麼明顯。」疑似是又懷了第三胎。

依依在臉書PO出凸肚照，只見她肚子明顯隆起，但四肢依舊纖細，「才經過2個多月，肚子怎麼可以這麼明顯，女人好可憐，不斷的一次又一次肚子變大又縮小。」還列出5個選項要大家猜猜腰圍暴增的原因，其中一項就是「懷孕近3個月」，引起網友聯想。

▲依依爆又懷孕。（圖／翻攝自依依臉書）

▲依依爆又懷孕。（圖／翻攝自依依臉書）

請繼續往下閱讀...

許多網友見狀，第一反應就是猜測懷孕，有人甚至留言「恭喜」，而依依也沒有多做否認，反而回了一顆愛心說：「謝謝！」另外有人直接點破：「好快，又懷孕了！」她則是回覆吐舌笑的表情符號，還有一個「讚」的手勢，更加深她的確是懷第三胎的可信度。

▲依依爆又懷孕。（圖／翻攝自依依臉書）

▲依依爆又懷孕。（圖／翻攝自依依臉書）

育兒辛苦的依依曾在臉書透露，大兒子才6個月大時全身起疹子，喝了退燒藥也不見好轉，診所一開始研判是藥物過敏，但老公當天半夜越想越不對勁，堅持把兒子轉到大醫院治療，原本想再觀察一晚的她，拗不過老公才決定前去掛急診，沒想到醫生立刻要求小孩住院，「再拖下去，你兒子就變終身心臟病患了！」

最後，依依得知大兒子是得了典型的川崎症，搜尋網路資料發現，該病有「兒童棘手疾病之首」的稱號。她眼淚來不及掉下來，著急詢問醫生是否還能治好，幸好對方表示黃金時間內，立刻施打免疫球蛋白就能有顯著效果，「你兒子再延一天就超過黃金治療期了。」

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

推薦閱讀

激美長腿妹被拍爆紅！　照片放大嚇瘋…「脖子被插爆」針孔密如蜂窩

激美長腿妹被拍爆紅！　照片放大嚇瘋…「脖子被插爆」針孔密如蜂窩

影／傳教180秒好崩潰！　信徒「誠實打臉」師父被揭穿惱羞…網笑爛：不要逼他

影／傳教180秒好崩潰！　信徒「誠實打臉」師父被揭穿惱羞…網笑爛：不要逼他

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

蕭薔51歲無P真實身材狂到跪！　「蛇腰+鳥仔腿」根本18歲…網嚇呆：我還活嗎

蕭薔51歲無P真實身材狂到跪！　「蛇腰+鳥仔腿」根本18歲…網嚇呆：我還活嗎

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過　形狀激美…網全歪樓

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過　形狀激美…網全歪樓

《木曜4》超狂「五月天真的來了」！　2.5萬人看預告嗨爆狂吼：終於等到

《木曜4》超狂「五月天真的來了」！　2.5萬人看預告嗨爆狂吼：終於等到

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

黃心穎害慘親姊「嫁豪門夢碎」！百億男友怒退貨　爆出黑歷史「當小三逼瘋正宮」

黃心穎害慘親姊「嫁豪門夢碎」！百億男友怒退貨　爆出黑歷史「當小三逼瘋正宮」

李棟旭「爆肥舊照」被起底！　腫成XL號嚇到吃手手：胖若兩人

李棟旭「爆肥舊照」被起底！　腫成XL號嚇到吃手手：胖若兩人

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

YG社長爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

雙胞胎依依, 雙胞胎依依佩佩, 依依

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《大時代》邱子芯想談戀愛　出國「豔遇落空」看猛男秀解悶
  2. 音樂節狂歡一半…綠衣男呆站台前　觀眾驚「他有槍！」逃竄畫面曝光
  3. 握手後中頭獎、談中百萬生意！　陳勢安「神蹟」發功粉絲驚呼
  4. 挨轟抄襲SJ…《創造營》直接公開樂譜！　「專業團隊分析」打臉網友
  5. 《阿拉丁》台灣票房5天冠軍！「已有觀眾4刷」網爆雞皮：歌太好聽
  6. 飛飛翔翔4歲就直逼「176cm小樂腰部」！　暴風抽高神複製黑范基因
  7. 女歌手家玻璃「半面全碎」嚇傻　全因不小心做這件事
  8. 陳奕迅坐台下..林宥嘉秒變迷弟！　常太嗨被笑：喂有型一點
  9. 凌晨4點來電吵醒⋯是女明星打來！「聊到天亮」他苦笑：無話不談
  10. 溫昇豪不捨《與惡》女兒　喊話喬喬：要相信自己值得被愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366