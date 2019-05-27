依依「凸肚孕味照」露餡！　PO「懷3個月雙胞胎」關鍵字：肚子超明顯

記者田暐瑋／綜合報導

「雙胞胎依依佩佩」的姊姊依依（蔡依伶）婚後育有3子，第二胎還是雙胞胎，照顧3個小孩常搞得一個頭兩個大。但27日她在臉書PO出凸肚照，把衣服往後拉緊，圓滾滾的肚子立刻看得一清二楚，感嘆：「才經過2個多月，肚子怎麼可以這麼明顯。」疑似是又懷了第三胎。

依依在臉書PO出凸肚照，只見她肚子明顯隆起，但四肢依舊纖細，「才經過2個多月，肚子怎麼可以這麼明顯，女人好可憐，不斷的一次又一次肚子變大又縮小。」還列出5個選項要大家猜猜腰圍暴增的原因，其中一項就是「懷孕近3個月」，引起網友聯想。

▲依依爆又懷孕。（圖／翻攝自依依臉書）



請繼續往下閱讀...

許多網友見狀，第一反應就是猜測懷孕，有人甚至留言「恭喜」，而依依也沒有多做否認，反而回了一顆愛心說：「謝謝！」另外有人直接點破：「好快，又懷孕了！」她則是回覆吐舌笑的表情符號，還有一個「讚」的手勢，更加深她的確是懷第三胎的可信度。

▲依依爆又懷孕。（圖／翻攝自依依臉書）

育兒辛苦的依依曾在臉書透露，大兒子才6個月大時全身起疹子，喝了退燒藥也不見好轉，診所一開始研判是藥物過敏，但老公當天半夜越想越不對勁，堅持把兒子轉到大醫院治療，原本想再觀察一晚的她，拗不過老公才決定前去掛急診，沒想到醫生立刻要求小孩住院，「再拖下去，你兒子就變終身心臟病患了！」

最後，依依得知大兒子是得了典型的川崎症，搜尋網路資料發現，該病有「兒童棘手疾病之首」的稱號。她眼淚來不及掉下來，著急詢問醫生是否還能治好，幸好對方表示黃金時間內，立刻施打免疫球蛋白就能有顯著效果，「你兒子再延一天就超過黃金治療期了。」