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《木曜4》超狂「五月天真的來了」！　2.5萬人看預告嗨爆狂吼：終於等到

記者田暐瑋／綜合報導

節目《木曜4超玩》先前與台北市長柯文哲合作，「一日幕僚」在短短一周內突破600萬點閱率引起轟動，這次他們再有創舉，和天團五月天首度合作，邰智源和泱泱等人當了演唱會的幕後工作人員，實際在舞台上下穿梭，讓網友興奮直呼：「這也搞太大了吧！！」

《木曜4超玩》27日PO出預告，最新一集的「一日系列」竟然是和五月天合作，到演唱會現場擔任一日工作人員，搶先曝光的預告片雖然沒有劇透太多內容，但隱約可看到邰智源扛著攝影機在台下穿梭拍攝，泱泱等人在空檔幫忙把椅子等道具拿上舞台，每個人表情都非常認真嚴肅，不敢出任何差錯。

▲木曜4超玩請到五月天。（圖／翻攝自木曜4超玩粉絲團）

▲木曜4超玩請到五月天。（圖／翻攝自木曜4超玩粉絲團）

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預告片一曝光，隨即引起網路上熱烈討論，短短4小時就有超過4000人按讚，「直接破千萬觀看了啦」、「超想快轉的啦，等不及了」、「太強了！！木曜爆肝之作」、「真的只有木曜能超越木曜」。

從電視圈轉戰網路節目，邰智源坦言網路不比電視容易，「網紅的點閱率也是起起伏伏，觀眾的口味很難抓，我們也是很戰戰兢兢，不知道能做到什麼時候。現在平台這麼廣泛，要抓住觀眾的口味也是我們一直在考量的。」而先前一日幕僚的影片爆紅，他也表示為訂閱成長速度提升不少，但廣告收入其實不多，畢竟新媒體不同於電視。

▲木曜4超玩請到五月天。（圖／翻攝自木曜4超玩粉絲團）

▲木曜4超玩請到五月天。（圖／翻攝自木曜4超玩粉絲團）

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木曜4超玩, 五月天, 邰智源

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