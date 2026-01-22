ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

中職最正MC「希望他沒朋友」揭擇偶條件
冷氣團發威！專家示警3地區更冷
車銀優捲逃稅爭議「公司出面回應」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

繪戀空 黃荷娜 三上悠亞 我是查理 賴冠霖 山本太郎 維多利亞 貝克漢

柯震東34歲還在演「高中生打手槍」！王淨看完0反應　他自豪醫美強：絕不退讓

記者蕭采薇／台北報導

由九把刀執導的賀歲大片《功夫》22日舉辦試片，他率領柯震東、王淨、朱軒洋華麗亮相。柯震東這次恥度全開，不僅再次逆齡演出高中生，片中更有全裸、打手槍的激情畫面。被問到還要演多久學生？他自信爆棚笑說：「在『高中生』這個賽道上，我是絕對不會退讓的！」更幽默自嘲現在醫美技術發達，靠「進廠維修」就能繼續凍齡。

▲▼ 《功夫》試片聯訪-柯震東,九把刀,王淨,朱軒洋。（圖／記者黃克翔攝）

▲《功夫》（左起）柯震東、導演九把刀、王淨、朱軒洋。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

全裸對戲王淨沒反應　腳傷未癒嘆「很鬆」

雖然在大銀幕上生龍活虎，但柯震東日前打球不慎扭傷，還被網友目擊拄著拐杖去居酒屋。他坦言傷勢其實還沒好，韌帶有斷裂風險，目前是「腳踝很鬆」的狀態。雖然醫生建議開刀，但礙於近期宣傳行程滿檔，預計要等到下半年才有空動手術。

▲▼ 《功夫》試片聯訪-科䅰東。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯震東放話「不會放棄高中生這個賽道」。（圖／記者黃克翔攝）

至於片中的全裸戲碼，對手戲演員王淨反應如何？王淨淡定表示，那場戲剛好是殺青戲，當下只有滿滿的感動與不捨，忙著安撫柯震東的情緒，「雖然他光溜溜的坐在旁邊，但我真的內心毫無波瀾。」許久沒在大銀幕露面的她，難得現身公開場合還緊張到想吐，王淨開玩笑說休假期間去學了溜溜球、扯鈴，最近則是迷上「禪柔」運動修身養性。

朱軒洋羞談差17歲姐弟戀　柯震東想當「蕭亞軒」

這次電影中的感情重頭戲，落在朱軒洋與飾演王淨媽媽的曾莞婷身上。被問到現實生活中能否接受相差16、7歲的姐弟戀？朱軒洋害羞搔頭回應：「我覺得都可以啦！」

▲▼ 《功夫》試片聯訪-朱軒洋。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱軒洋在《功夫》有曖昧姐弟戀。（圖／記者黃克翔攝）

反觀一旁的柯震東，日前因為迷上鮮肉男團「Cortis」，在社群上開玩笑發文說要「成為蕭亞軒」。現場被追問此哏，他搞笑回應：「我覺得⋯⋯能成為蕭亞軒很新鮮啦！」一語雙關逗樂全場，似乎對「鮮肉」話題也頗有涉獵。

王淨放飛形象　柯震東嚇到：你現在好噁心

久違重返大銀幕的王淨在《功夫》中徹底放飛形象，有多場扮醜演出，反差萌的可愛表現成為一大亮點。王淨笑說有一場戲，她因中了蛇毒整臉發黑，柯震東忍不住對她說：「你現在好噁心，先不要跟我講話！」

▲▼《功夫》試片聯訪-王淨。（圖／記者黃克翔攝）

▲王淨久未有作品和觀眾見面，藉著《功夫》回歸。（圖／記者黃克翔攝）

導演九把刀在映後分享時難掩激動之情：「看到這麼多人支持《功夫》，今天是我最開心的一天！」出品人黃立成則表示，《功夫》是他近年來投入規模最大、也最具企圖心的一次電影製作，「《功夫》是台灣電影近十年來最大規模的製作之一，更蘊含了台灣文化與屬於我們自己的精神，希望能在過年期間帶給觀眾滿滿的歡笑與能量。」

特效燒掉兩部國片預算！九把刀逼出「那隻鳥」

《功夫》作為賀歲強檔，特效製作下足重本。九把刀透露，光是特效預算就足夠再拍兩部國片，片中更放入飛龍、飛虎、黑白郎君等經典角色，致敬餵養他長大的台灣武俠文化。

▲▼ 《功夫》試片聯訪-九把刀 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《功夫》改編自九把刀小說，他說「我絕對是最想拍這部電影的導演」。（圖／記者黃克翔攝）

他也分享一場戴立忍在大佛上幫徒弟拍照的唯美鏡頭，背後其實是「血淚史」。為了營造出忽遠忽近的距離感，他和特效總監嚴振欽磨了超久，甚至異想天開要求畫面要有鳥飛過。九把刀笑說：「振欽一直跟我說不可能、辦不到，結果直到調光最後一天，他居然真的變出一隻鳥給我！當下真的超級感動。」電影《功夫》將於2月13日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

功夫柯震東九把刀朱軒洋王淨

推薦閱讀

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

8小時前

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

10小時前

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

12小時前

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

1/21 21:43

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

8小時前

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

21小時前

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

1小時前

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

1/21 19:46

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

1/21 09:14

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

1/21 21:26

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

3小時前

黑男遭疑婚變！Lucy喊「一個人很快樂」現況曝光　他認夫妻已分房睡

黑男遭疑婚變！Lucy喊「一個人很快樂」現況曝光　他認夫妻已分房睡

5小時前

熱門影音

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉
上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！
安成宰在女兒面前好卑微

安成宰在女兒面前好卑微
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

看更多

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

專訪／台灣女孩在韓當啦啦隊「2個月苦練破百首歌」揭內幕：不能只想紅

19分鐘前10

米可白雨天騎車慘摔「整個人飛出去」　媽見傷照驚嘆：太會飛了吧

21分鐘前0

快訊／只差一步！《左撇子女孩》無緣晉級奧斯卡　止步15強雖敗猶榮

35分鐘前0

睽違7年！台灣短片殺進柏林影展　小男主角崩潰：全世界都要看我鬼臉

42分鐘前0

《陽光女子合唱團》破億！翁倩玉日本連線噴淚　鍾欣凌虧新人：我等到更年期

55分鐘前0

張鈞甯睡車上搞自閉！阮經天借空屋「怕妳太幸福」　曝許光漢片場藏神秘小本本

1小時前0

柯震東34歲還在演「高中生打手槍」！王淨看完0反應　他自豪醫美強：絕不退讓

1小時前20

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

1小時前0

拐拐「半條命去了」曬病床照　連打3袋點滴：吃藥都壓不下來

2小時前20

和G級AV女神拍片　男星超狂背景曝光「曾幫許光漢寫歌」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝
    8小時前3
  2. 29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復
    10小時前408
  3. 《Moving異能2》奉皙確定換人演！
    12小時前
  4. 日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流
    1/21 21:43169
  5. 優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話　她秒簽字
    8小時前162
  6. 三上悠亞球場「坐著搖」辣翻
    21小時前2214
  7. 耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢
    1小時前4
  8. 男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」主謀竟求進演藝圈
    1/21 19:4663
  9. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    1/21 09:14207
  10. 黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！
    1/21 21:26165
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合