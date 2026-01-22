柯震東34歲還在演「高中生打手槍」！王淨看完0反應　他自豪醫美強：絕不退讓

記者蕭采薇／台北報導

由九把刀執導的賀歲大片《功夫》22日舉辦試片，他率領柯震東、王淨、朱軒洋華麗亮相。柯震東這次恥度全開，不僅再次逆齡演出高中生，片中更有全裸、打手槍的激情畫面。被問到還要演多久學生？他自信爆棚笑說：「在『高中生』這個賽道上，我是絕對不會退讓的！」更幽默自嘲現在醫美技術發達，靠「進廠維修」就能繼續凍齡。

▲《功夫》（左起）柯震東、導演九把刀、王淨、朱軒洋。（圖／記者黃克翔攝）

全裸對戲王淨沒反應 腳傷未癒嘆「很鬆」

雖然在大銀幕上生龍活虎，但柯震東日前打球不慎扭傷，還被網友目擊拄著拐杖去居酒屋。他坦言傷勢其實還沒好，韌帶有斷裂風險，目前是「腳踝很鬆」的狀態。雖然醫生建議開刀，但礙於近期宣傳行程滿檔，預計要等到下半年才有空動手術。

▲柯震東放話「不會放棄高中生這個賽道」。（圖／記者黃克翔攝）

至於片中的全裸戲碼，對手戲演員王淨反應如何？王淨淡定表示，那場戲剛好是殺青戲，當下只有滿滿的感動與不捨，忙著安撫柯震東的情緒，「雖然他光溜溜的坐在旁邊，但我真的內心毫無波瀾。」許久沒在大銀幕露面的她，難得現身公開場合還緊張到想吐，王淨開玩笑說休假期間去學了溜溜球、扯鈴，最近則是迷上「禪柔」運動修身養性。

朱軒洋羞談差17歲姐弟戀 柯震東想當「蕭亞軒」

這次電影中的感情重頭戲，落在朱軒洋與飾演王淨媽媽的曾莞婷身上。被問到現實生活中能否接受相差16、7歲的姐弟戀？朱軒洋害羞搔頭回應：「我覺得都可以啦！」

▲朱軒洋在《功夫》有曖昧姐弟戀。（圖／記者黃克翔攝）

反觀一旁的柯震東，日前因為迷上鮮肉男團「Cortis」，在社群上開玩笑發文說要「成為蕭亞軒」。現場被追問此哏，他搞笑回應：「我覺得⋯⋯能成為蕭亞軒很新鮮啦！」一語雙關逗樂全場，似乎對「鮮肉」話題也頗有涉獵。

王淨放飛形象 柯震東嚇到：你現在好噁心

久違重返大銀幕的王淨在《功夫》中徹底放飛形象，有多場扮醜演出，反差萌的可愛表現成為一大亮點。王淨笑說有一場戲，她因中了蛇毒整臉發黑，柯震東忍不住對她說：「你現在好噁心，先不要跟我講話！」

▲王淨久未有作品和觀眾見面，藉著《功夫》回歸。（圖／記者黃克翔攝）

導演九把刀在映後分享時難掩激動之情：「看到這麼多人支持《功夫》，今天是我最開心的一天！」出品人黃立成則表示，《功夫》是他近年來投入規模最大、也最具企圖心的一次電影製作，「《功夫》是台灣電影近十年來最大規模的製作之一，更蘊含了台灣文化與屬於我們自己的精神，希望能在過年期間帶給觀眾滿滿的歡笑與能量。」

特效燒掉兩部國片預算！九把刀逼出「那隻鳥」

《功夫》作為賀歲強檔，特效製作下足重本。九把刀透露，光是特效預算就足夠再拍兩部國片，片中更放入飛龍、飛虎、黑白郎君等經典角色，致敬餵養他長大的台灣武俠文化。

▲《功夫》改編自九把刀小說，他說「我絕對是最想拍這部電影的導演」。（圖／記者黃克翔攝）

他也分享一場戴立忍在大佛上幫徒弟拍照的唯美鏡頭，背後其實是「血淚史」。為了營造出忽遠忽近的距離感，他和特效總監嚴振欽磨了超久，甚至異想天開要求畫面要有鳥飛過。九把刀笑說：「振欽一直跟我說不可能、辦不到，結果直到調光最後一天，他居然真的變出一隻鳥給我！當下真的超級感動。」電影《功夫》將於2月13日全台上映。