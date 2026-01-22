ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
CL公司沒登記恐遭移送檢方！　違規經營5年最高可判坐牢2年

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團2NE1隊長CL（李彩麟）在2020年創立一人經紀公司「Very Cherry」，去年9月驚傳沒有依規登記，遭到調查。Very Cherry當時雖表示「會盡快補登」，但22日卻爆出CL可能將被移送檢方，若罪名成立，最高恐面臨2年以下有期徒刑或韓幣2000萬元（約新台幣47萬元）罰金。

▲▼CL公司沒登記恐遭移送檢方！違規經營5年最高可判坐牢2年。（圖／翻攝自Instagram／chaelincl）

▲CL恐遭移送檢方。（圖／翻攝自Instagram／chaelincl）

成立5年沒申報？警方認定CL個人公司違規經營

根據首爾龍山警察署調查，CL自2020年成立個人經紀公司Very Cherry以來，涉嫌在長達5年的時間內，皆未向當局申報登記。依據南韓現行法律，若未在文化體育觀光部登記而經營業者，最高可處2年以下有期徒刑或2000萬韓元以下罰金，目前警方計劃以違反《大眾文化藝術產業發展法》的嫌疑，對CL進行不拘留移送。

演藝圈查緝風暴！姜棟元獲判無罪、成始璄也曾遭點名

事實上，南韓文化體育觀光部在去年底才剛結束「大眾文化藝術企劃業集中登記宣導期」，這波行政查緝也波及多位大咖。自去年9月歌手成始璄的個人公司被質疑違規經營10多年後，相關案例接連浮上檯面。同樣受到質疑的演員姜棟元，則因警方判斷他並未參與經紀公司的經營，最終獲得無罪處分，改將其公司代表及法人移交檢察機關。

▲▼成始璄、姜棟元。（圖／翻攝自成始璄IG、CFP）

▲成始璄、姜棟元都遭到調查。（圖／翻攝自成始璄IG、CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

