取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

記者田暐瑋／綜合報導

這年頭的超商店員真的難當！一名在超商任職的網友在「爆怨公社」發文，抱怨遇到一位男客人來取貨，雖然認出對方是曾演出《麻辣鮮師》的男星，但因為商品是取貨不付款，便請對方出示證件，沒想到對方不僅只給看照片，被拒絕取貨後還嗆店員：「就你這個大夜班那麼爛！」惡劣態度氣得他PO上網要求眾人評理。

這位超商店員在「爆怨」發文，26日遇到一個曾在《麻辣鮮師》裡演出的男星來取貨，因為包裹不需付款，他按照程序請客人出示證件，但該男星只秀出照片，他堅持一定要有證件正本，對方竟然惱羞怒回「你不知道我是誰嗎」、「我是藝人有可能冒領別人的東西嗎」、「就你這個大夜班那麼爛」。

▲經典《麻辣鮮師》同學照。（圖／翻攝網路）



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無端被辱罵的店員滿腹委屈，氣得公開發文反嗆：「今天你取你的包裹讓我認你的臉那也就算了，重點你取的包裹名字不是你本人啊！要求看證件錯了嗎？」更表示這樣已經構成公然侮辱，且店內都有錄音錄影設備，若真要提告也有證據在手。

最後，該店員也再次強調，到超商領取0元包裹務必要攜帶證件正本，「就算幫人拿也是一樣.....給照片是不行的，就算你是藝人還是總統都一樣.....」網友們也氣憤替他抱屈「規定就是規定，我管你祖宗八代是誰」、「如果我是店員我會回他『我應該要知道你是誰嗎』」、「我的重點只想知道是哪位藝人」、「他可能不夠紅希望你能幫他上爆系社團」。

▲店員被藝人嗆。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友全文：

拜託，來超商取0元包裹

麻煩請帶身分證明文件正本

就算幫人拿也是一樣.....

給照片是不行的

就算你是藝人還是總統都一樣.....

昨天來了一位 麻辣鮮師的某位藝人

幫一個女生名字拿包裹

結果 因為是0元的 我要求出示證件

結果給我看照片

我要求一定要實體正本

你卻回我

「你不知道我是誰嗎」

「我是藝人有可能冒領別人的東西嗎」

「就你這個大夜班那麼爛」

您知道您這樣已構成公然侮辱了嗎

您知道店裡有錄音錄影設備嗎

今天你取你的包裹讓我認你的臉那也就算了

重點你取的包裹名字不是你本人啊

要求看證件錯了嗎？

Ps昨天忙到無法發文，今天補發