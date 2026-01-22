專訪／台灣女孩在韓當啦啦隊「2個月苦練破百首歌」揭內幕：不能只想紅

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
專訪／台灣女孩Tintin在韓當啦啦隊「2個月苦練破百首歌」揭內幕：不能只想紅

記者蔡琛儀／專訪

近年不少韓籍啦啦隊來台發展，在台灣啦啦隊圈掀起一波熱潮，而台灣女孩Tintin卻選擇走相反的路線，獨自在南韓啦啦隊圈耕耘，目前活躍於南韓職業籃球、足球與排球賽事應援，不過鏡頭前的啦啦隊笑容滿滿，鏡頭外可說是相當高壓與挑戰，但Tintin靠著對工作的熱情，直言自己體力驚人到連粉絲都嚇到，「我覺得啦啦隊很適合我。」

▲▼tintin。（圖／tintin提供）

▲台灣女孩Tintin闖韓當啦啦隊。（圖／tintin提供）

為圓夢休學赴韓當練習生　卻慘遭霸凌罹憂鬱症

原就讀台藝大的她，為了一圓星夢毅然休學前往南韓，沒想到不久後新冠疫情爆發，不僅無法返台，練習生生活也與想像中截然不同。每天早上8點上線上韓文課，下午自主練舞，幾乎沒有接受正規系統訓練。她前後待過三間公司，期間曾遭遇霸凌，被惡意造謠、趁機鎖門害她訓練遲到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她為了能跟對方吵架，逼自己苦學韓文，語言能力短時間內突飛猛進，「連文法、單字講錯都會被嘲笑，反而逼自己進步得很快。」然而最後她仍因身心不堪負荷，確診憂鬱症後黯然離開，後來又接到第一間公司經紀人的聯繫，因緣際會進入第三家公司，雖然沒有再遇霸凌，但疫情導致公司計畫全面調整，她再度被迫離開，一度陷入迷惘，直到曾就讀的舞蹈學院老闆介紹她加入啦啦隊，才讓她重新找到人生方向。

▲▼tintin。（圖／tintin提供）

▲▼Tintin在南韓從練習生成為啦啦隊。（圖／Tintin提供）

▲▼tintin。（圖／tintin提供）

光鮮亮麗啦啦隊　藏職業傷還要苦背歌曲

和外界想像不同，啦啦隊並非只要在場邊賣力跳舞。Tintin練習僅一個月便正式上場，就必須在極短時間內大量背舞，由於一首歌往往只能用一次，她上線兩個多月就背了超過100首歌曲，且過去幾乎沒有接觸體育的她，還得記住大量專有名詞、規則、人名，但前輩們從不責怪，只會耐心提醒；偶爾在應援時被球迷罵擋到視線，起初很受傷，久了也逐漸學會調適，懂得如何與球迷互動，維持滿滿元氣完成應援。

外型纖細的Tintin，體力卻異常驚人，許多人跳三局就累到不行，且工作所需，啦啦隊員常要往返首爾、釜山，車程就長達十小時，她卻不覺得疲累，連球迷都被她的正能量感染。她笑說：「我都是發自內心的開心，常常收到私訊說，看到我這樣真心投入應援，會被正能量感染。」即使必須穿著8公分厚底鞋跳舞，腳趾疼痛、經痛得靠止痛藥撐著上場，她仍甘之如飴。

▲▼tintin。（圖／tintin提供）

▲▼活力充沛的Tintin在球場上總是展現元氣的一面。（圖／Tintin提供）

▲▼tintin。（圖／tintin提供）

讓她最感動的，是來自台灣與南韓粉絲的支持，「多了很多台灣粉絲後，在球場上會聽到中文喊加油。」熟悉的家鄉語言總讓她感動不已，有人專程從台灣飛來看她、寫卡片、送禮物，甚至有粉絲從她剛開始跳啦啦隊就一路支持，還貼心準備一大袋台灣餅乾，「真的很感謝這位粉絲，他不去首爾球場，反而都跑到很偏僻的客場。」

不後悔赴韓打拼　鼓勵懷抱星夢：做就對了

回首一路走來，Tintin堅定表示，從未後悔任何選擇，「就算當練習生被霸凌，至少我的韓文進步了，雖然沒有出道，但過程中認識很多很棒的人，也經歷了很多一般人無法經歷的事，我真的沒有後悔過任何決定。」

她也鼓勵仍懷抱星夢的人：「抗壓性一定要有，不能只有想紅、想出名的心態，大家都想紅，比起想，更重要的是去做。不管是練習、增進實力，還是報名甄選，都去試試看，把自己準備好再出發。」她直言：「很多人只說好想去，不要只想，做了才知道適不適合、問題在哪，甚至還可能從甄選中得到建議，讓自己更進步，去做就對了。」

▲▼tintin。（圖／tintin提供）

▲Tintin與前輩、隊友相處融洽。（圖／Tintin提供）

