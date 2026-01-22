睽違7年！台灣短片殺進柏林影展　小男主角崩潰：全世界都要看我鬼臉

記者蕭采薇／台北報導

台灣兒童影視實力再度在國際發光！富邦文教基金會孵育的短片《你吹Do，我吹Si》，正式宣布入圍世界三大影展之一的「柏林影展」新世代競賽單元（Berlinale Generation Kplus）。這也是台灣睽違7年後，再度有兒童短片殺進該單元。劇組22日特地重返拍攝地台北萬華新和國小舉辦特映會，沒想到小男主角得知要出國首映，第一反應竟是害羞崩潰：「全世界都要看到我的鬼臉了啦！」

▲《你吹Do，我吹Si》放映當天，邀請天母國小直笛團表演片中曲目。（圖／富邦文教基金會提供）

小男主崩潰「鬼臉被看光」 女主嗨喊：謝謝直笛



為了慶祝入圍並為前進柏林集氣，劇組22日重返校園舉辦放映會，片中參與演出的天母國小直笛團也驚喜現身演奏。首次在大銀幕看到自己的表演，女主角劉容辰顯得相當興奮，開心直呼：「當初拍戲只覺得好玩，沒想到竟然可以去柏林！謝謝直笛讓我有這個機會。」

▲劉容辰因「不怕生」且真誠的特質，被導演選中。（圖／富邦文教基金會提供）

相較於女主角的興奮，飾演男主角的吳紹瑜則顯得靦腆許多。他在台上害羞感謝導演與大家，希望能讓更多人覺得吹直笛是有趣的事，但隨後忍不住小聲哀嚎，因為片中有做鬼臉的橋段，讓他一想到要登上國際銀幕就超不好意思，逗得全場師生哄堂大笑。老師和同學們也不忘虧劉容辰：「以後成名了不要忘了我們喔！」

導演自揭「童年創傷」 選角全靠她這特質

談起選角幕後，導演莊榮祚分享，當初會選中劉容辰，是因為去學校探訪時，她總是熱情又禮貌地招呼大家，那種「不怕生且真誠」的特質深深打動了他；而吳紹瑜高挑卻帶點害羞的氣質，則完美契合片中「高男孩」的形象。

▲柏林影展選片人盛讚《你吹Do，我吹Si》。（圖／富邦文教基金會提供）



莊榮祚也透露，這部片其實源自他的「童年回憶」。他笑說自己小時候就是那個不擅長吹直笛、常常被老師罵的學生，但與朋友一起吹奏的時光卻最珍貴。故事講述不擅長吹奏的女孩遇見想退團的男孩，兩人在音樂中找到共鳴與友誼，希望傳遞給孩子們「享受過程」的力量。

柏林影展盛讚「視角溫柔」 富邦孵育計畫發威

《你吹Do，我吹Si》以其細膩的視角獲得柏林影展選片人極高評價，盛讚該片「以優雅而克制的語言，始終與角色保持平視」，成功描繪出孩子面對困難時的挑戰與團結，相信能深深打動國際觀眾。

▲女主角劉容辰得知將前進國際柏林影展，謝謝直笛讓她有這個機會。（圖／富邦文教基金會提供）

富邦文教基金會自2018年啟動「兒童節目人才孵育計劃」，致力於改變過去兒童在影視作品中的被動形象。總幹事冷彬感性表示，近年來台灣作品在國際影展屢創佳績，這並非偶然或幸運，而是看見了年輕創作者的無限潛力。透過孵育計畫與國際專家的協助，證明了台灣本土的兒少內容絕對有實力站上世界舞台，也期待未來能挖掘出更多感動人心的好故事。