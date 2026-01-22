ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《陽光女子合唱團》破億！翁倩玉日本連線噴淚　鍾欣凌虧新人：我等到更年期

記者蕭采薇／台北報導

電影《陽光女子合唱團》票房勢如破竹！截至22日全台票房已逼近1.4億大關，更在馬來西亞奪下單日票房冠軍。導演林孝謙21日率領陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希等「陽光女神」現身大巨蛋秀泰影城舉辦慶功場。現場越洋連線遠在日本的翁倩玉，讓這位傳奇天后感動到當場落淚，直呼：「這是我人生的高峰！」

▲《陽光女子合唱團》破億特別場，陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》票房破億，導演林孝謙帶著陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希慶功。（圖／壹壹喜喜提供）

新人出道就破億　姐姐們崩潰：等了40年

[廣告]請繼續往下閱讀...

首次演出電影就幸運遇上破億佳績的新人何曼希，在現場成為眾矢之的。她被眾多「資深姐姐」圍攻笑虧：「我們都等了四十年才拿到破億耶！」綜藝天后鍾欣凌更是語出驚人，搞笑大喊：「我更是從青春期等到更年期了啦！」

▲《陽光女子合唱團》破億特別場，陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》陳意涵。（圖／壹壹喜喜提供）

儘管被虧，何曼希仍感動哽咽，感謝劇組與姐姐們的照顧。但在溫馨氣氛中，編劇呂安弦突然亂Cue她跳舞，讓她瞬間手忙腳亂，逗得全場觀眾哈哈大笑。孫淑媚也展現親民一面，驚喜為壽星觀眾即興唱生日快樂歌，還搞笑送上「雞腿」當禮物，現場笑聲不斷。

苗可麗想起媽媽淚崩　安心亞金句超暖

除了歡笑，現場也充滿洋蔥。苗可麗感性分享，每次練唱主題曲〈幸福在歌唱〉時都會想起母親，深刻感受到「愛從來沒有離開」，這也是電影能逼哭這麼多觀眾的原因。安心亞則送出暖心金句：「不是一定要變好才值得被愛，真實的存在本身就值得被愛。」溫柔鼓勵所有在寒冬中努力生活的人。

▲《陽光女子合唱團》破億特別場，陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》苗可麗。（圖／壹壹喜喜提供）

越洋連線慶生　翁倩玉感動：人生高峰

活動最高潮則是現場驚喜連線至日本，為即將過生日的翁倩玉慶生。當全場200多位觀眾與演員齊聲合唱生日快樂歌時，原本以為要獨自過生日的翁倩玉瞬間紅了眼眶。她感性表示，等待了47年才遇到這部作品，能獲得這麼多喜愛，是她演藝生涯非常重要的高峰。

▲《陽光女子合唱團》破億特別場，陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》票房破億，慶功場現場連線在日本的翁倩玉。（圖／壹壹喜喜提供）

活動尾聲，眾女星手持數字氣球開心合影，並配合2026馬年送上「馬年行大運、馬上發財」等吉祥話。最後一群人更嗨到把麥克風帶出影廳，歌聲與歡笑聲一路蔓延，為這場破億慶功夜畫下最熱鬧的句點。

 

【超清晰畫面】俯瞰阿蘇火山口超震撼　台人回憶搭乘：真的是用命在賭

