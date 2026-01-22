ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

中職最正MC「希望他沒朋友」揭擇偶條件
冷氣團發威！專家示警3地區更冷
車銀優捲逃稅爭議「公司出面回應」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

繪戀空 黃荷娜 三上悠亞 我是查理 賴冠霖 山本太郎 維多利亞 貝克漢

張鈞甯睡車上搞自閉！阮經天借空屋「怕妳太幸福」　曝許光漢片場藏神秘小本本

記者蕭采薇／台北報導

女神張鈞甯這次不談戀愛，改走懸疑驚悚路線，接連在《查無此心》、《瞞天過海》與阮經天、許光漢兩大男神飆戲。為了入戲，她不僅半夜獨自睡在北海岸車上，還被好友阮經天「趕去」住空屋；更獨家爆料許光漢在片場隨身攜帶一本「神秘小本本」，真相曝光讓她大讚：真的超敬業！

▲《查無此心》張鈞甯、阮經天。（圖／緯來電影台提供）

▲《查無此心》張鈞甯。（圖／緯來電影台提供）

阮經天借空屋「怕妳太幸福」　張鈞甯睡車上：很驚恐

[廣告]請繼續往下閱讀...

張鈞甯在《查無此心》中首度擔任監製，並找來睽違16年未合作的阮經天。為了詮釋片中憔悴女警，她除了暴瘦7公斤，好友阮經天更展現「另類義氣」。張鈞甯笑說：「小天怕我在家幸福感爆棚，演不出崩潰感，特地借我一間沒人使用的公寓，讓我獨自醞釀情緒。」

▲《查無此心》張鈞甯、阮經天。（圖／緯來電影台提供）

▲《查無此心》阮經天。（圖／緯來電影台提供）

不只如此，她還把自己逼到極限，將劇組的車開去北海岸，獨自在車上過夜。「我繞去停車場才找到位子，整晚都很驚恐，想說窗戶要留縫嗎？碰到危險怎麼辦？」雖然身心俱疲，但也成功讓她進入角色巨大的悲傷中。看到阮經天為戲苦學泰文拍到情緒崩潰，張鈞甯也展現柔情一面：「只要他拍到情緒爆炸，我就會坐在旁邊拍拍他，這是演員彼此理解的時刻。」

夢見「拿刀捅進骨肉」嚇壞　爆料許光漢都在看「它」

在另一部燒腦片《瞞天過海》中，張鈞甯與許光漢首度合作。她大讚許光漢隨時都處於準備好的狀態，更爆料：「光漢每天上戲都會帶著一本小本本，我原本以為他在看小說，結果拿起來看，居然是整部電影的『手抄劇本』，所有的對話都手寫下來，真的太敬業了！」

▲《瞞天過海》張鈞甯、許光漢。（圖／緯來電影台提供）

▲《瞞天過海》許光漢。（圖／緯來電影台提供）

不過因為劇情太過燒腦且壓抑，張鈞甯坦言入戲太深，曾做惡夢夢見自己殺人。她記憶猶新地描述：「那種恐懼感很強大，夢裡我拿刀捅進一個人的身體，刀穿越骨骼肌肉的手感都非常清晰，非常恐怖！」

過年豪發「6位數紅包」　7位數帳戶給家人隨便花

至於農曆新年計畫，張鈞甯表示會留在台灣陪家人打麻將，但她笑說長輩年紀大需要早睡，可能沒辦法打太久。提到紅包她則相當豪氣，透露平常就有一個「7位數」的帳戶供家人隨意使用，過年更會包出「6位數」的大紅包象徵吉利，寵愛家人毫不手軟。

▲《瞞天過海》張鈞甯、許光漢。（圖／緯來電影台提供）

▲張鈞甯兩部作品將在電視上陪觀眾過年。（圖／緯來電影台提供）

緯來電影台「馬上‧旺」新春強檔將從1月25日起開跑。由張鈞甯監製主演的《查無此心》將於25日晚間9點打頭陣，而翻拍自西班牙神作、劇情反轉再反轉的《瞞天過海》則定檔大年初二（2月18日）晚間9點首播，陪觀眾一起燒腦過好年。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

查無此心瞞天過海張鈞甯阮經天許光漢

推薦閱讀

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

8小時前

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

10小時前

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

12小時前

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

1/21 21:43

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

8小時前

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

21小時前

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

1小時前

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

1/21 19:46

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

1/21 09:14

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

1/21 21:26

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

3小時前

黑男遭疑婚變！Lucy喊「一個人很快樂」現況曝光　他認夫妻已分房睡

黑男遭疑婚變！Lucy喊「一個人很快樂」現況曝光　他認夫妻已分房睡

5小時前

熱門影音

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉
上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！
安成宰在女兒面前好卑微

安成宰在女兒面前好卑微
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

看更多

黃沐妍婚禮爸爸致詞超有哏　喊話女婿：堅持不退貨！

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

專訪／台灣女孩在韓當啦啦隊「2個月苦練破百首歌」揭內幕：不能只想紅

19分鐘前10

米可白雨天騎車慘摔「整個人飛出去」　媽見傷照驚嘆：太會飛了吧

21分鐘前0

快訊／只差一步！《左撇子女孩》無緣晉級奧斯卡　止步15強雖敗猶榮

35分鐘前0

睽違7年！台灣短片殺進柏林影展　小男主角崩潰：全世界都要看我鬼臉

42分鐘前0

《陽光女子合唱團》破億！翁倩玉日本連線噴淚　鍾欣凌虧新人：我等到更年期

55分鐘前0

張鈞甯睡車上搞自閉！阮經天借空屋「怕妳太幸福」　曝許光漢片場藏神秘小本本

1小時前0

柯震東34歲還在演「高中生打手槍」！王淨看完0反應　他自豪醫美強：絕不退讓

1小時前20

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

1小時前0

拐拐「半條命去了」曬病床照　連打3袋點滴：吃藥都壓不下來

2小時前20

和G級AV女神拍片　男星超狂背景曝光「曾幫許光漢寫歌」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝
    8小時前3
  2. 29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復
    10小時前408
  3. 《Moving異能2》奉皙確定換人演！
    12小時前
  4. 日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流
    1/21 21:43169
  5. 優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話　她秒簽字
    8小時前162
  6. 三上悠亞球場「坐著搖」辣翻
    21小時前2214
  7. 耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢
    1小時前4
  8. 男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」主謀竟求進演藝圈
    1/21 19:4663
  9. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    1/21 09:14207
  10. 黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！
    1/21 21:26165
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合