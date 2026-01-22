張鈞甯睡車上搞自閉！阮經天借空屋「怕妳太幸福」　曝許光漢片場藏神秘小本本

記者蕭采薇／台北報導

女神張鈞甯這次不談戀愛，改走懸疑驚悚路線，接連在《查無此心》、《瞞天過海》與阮經天、許光漢兩大男神飆戲。為了入戲，她不僅半夜獨自睡在北海岸車上，還被好友阮經天「趕去」住空屋；更獨家爆料許光漢在片場隨身攜帶一本「神秘小本本」，真相曝光讓她大讚：真的超敬業！

▲《查無此心》張鈞甯。（圖／緯來電影台提供）

阮經天借空屋「怕妳太幸福」 張鈞甯睡車上：很驚恐

[廣告]請繼續往下閱讀...

張鈞甯在《查無此心》中首度擔任監製，並找來睽違16年未合作的阮經天。為了詮釋片中憔悴女警，她除了暴瘦7公斤，好友阮經天更展現「另類義氣」。張鈞甯笑說：「小天怕我在家幸福感爆棚，演不出崩潰感，特地借我一間沒人使用的公寓，讓我獨自醞釀情緒。」

▲《查無此心》阮經天。（圖／緯來電影台提供）

不只如此，她還把自己逼到極限，將劇組的車開去北海岸，獨自在車上過夜。「我繞去停車場才找到位子，整晚都很驚恐，想說窗戶要留縫嗎？碰到危險怎麼辦？」雖然身心俱疲，但也成功讓她進入角色巨大的悲傷中。看到阮經天為戲苦學泰文拍到情緒崩潰，張鈞甯也展現柔情一面：「只要他拍到情緒爆炸，我就會坐在旁邊拍拍他，這是演員彼此理解的時刻。」

夢見「拿刀捅進骨肉」嚇壞 爆料許光漢都在看「它」

在另一部燒腦片《瞞天過海》中，張鈞甯與許光漢首度合作。她大讚許光漢隨時都處於準備好的狀態，更爆料：「光漢每天上戲都會帶著一本小本本，我原本以為他在看小說，結果拿起來看，居然是整部電影的『手抄劇本』，所有的對話都手寫下來，真的太敬業了！」

▲《瞞天過海》許光漢。（圖／緯來電影台提供）

不過因為劇情太過燒腦且壓抑，張鈞甯坦言入戲太深，曾做惡夢夢見自己殺人。她記憶猶新地描述：「那種恐懼感很強大，夢裡我拿刀捅進一個人的身體，刀穿越骨骼肌肉的手感都非常清晰，非常恐怖！」

過年豪發「6位數紅包」 7位數帳戶給家人隨便花

至於農曆新年計畫，張鈞甯表示會留在台灣陪家人打麻將，但她笑說長輩年紀大需要早睡，可能沒辦法打太久。提到紅包她則相當豪氣，透露平常就有一個「7位數」的帳戶供家人隨意使用，過年更會包出「6位數」的大紅包象徵吉利，寵愛家人毫不手軟。

▲張鈞甯兩部作品將在電視上陪觀眾過年。（圖／緯來電影台提供）

緯來電影台「馬上‧旺」新春強檔將從1月25日起開跑。由張鈞甯監製主演的《查無此心》將於25日晚間9點打頭陣，而翻拍自西班牙神作、劇情反轉再反轉的《瞞天過海》則定檔大年初二（2月18日）晚間9點首播，陪觀眾一起燒腦過好年。