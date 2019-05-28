張衛健爆婚前與妻冷戰「劈腿女主播」　相愛18年童話幻滅？

記者傅家妤／綜合報導

香港男星張衛健與老婆張茜從交往到結婚，感情已超過18年，一直都是演藝圈中的模範夫妻，感情非常好，沒想到近日他卻被爆出在婚前曾因與老婆吵架冷戰，在該段期間曾劈腿女主播歐綺霞，但針對此爆料，雙方都尚未給出回應，消息也未獲得證實。

▲張衛健被爆婚前曾與老婆冷戰，還搭上女主播。（圖／翻攝自微博／張衛健）



根據香港媒體報導，近日有一名自稱當過幕後工作人員的網友在某論壇爆料，張衛健在婚前曾與老婆有過一段「冷戰期」，張衛健曾秘密搭上女主播歐綺霞，當時女方被他的才華與甜言蜜語吸引，兩人很快地開始交往了，但在一起後，因張衛健經常消失不見蹤影，戀情也僅維持了數個月，之後歐綺霞就與港星蘇永康傳出緋聞。

請繼續往下閱讀...

▲張衛健與張茜一直都是演藝圈的模範夫妻。（圖／翻攝自微博／張茜）

如今，歐綺霞也早已退出演藝圈，與一名富商結婚後，生下兩個小孩，生活幸福美滿。而張衛健也已經與張茜結婚8年多，在經歷老婆流產後，他更是寸步不離地陪伴著張茜，用盡所有的方法哄對方開心，他先前在受訪時也表示，當時只想著該如何讓對方盡快走出陰霾，「我整個人所有心神、細胞，完全都投入在她身上，希望她在最短的時間，身心都能百分之百康復。」就算對方只會開心1小時、15分鐘，他都願意去做，只要老婆能夠開心就好。

▲張衛健與老婆痛失愛子後，感情變得更好。（圖／翻攝自微博／張衛健）

而張衛健對老婆的愛也一直延續到現在，近來他甚至放慢追求事業的腳步，陪伴老婆到處旅遊，足見小倆口的感情有多好。他曾在婚前劈腿的消息傳出後，雖然當事人都尚未做出回應，但已有不少網友紛紛跳出護航：「都過了多久的事了，有什麼好翻舊帳的」、「誰沒有過去，而且那是人家兩人的事，爆料的是躲在他們家了嗎」，意外掀起不少熱議。