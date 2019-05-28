《驚奇4超人》寶寶出生了！　隱形女❤石頭人升格當爸媽

記者傅家妤／綜合報導

《驚奇四超人》的寶寶出生了！好萊塢女星凱特瑪拉（Kate Mara）在2015年重新翻拍的《驚奇四超人》中飾演「隱形女」與「石頭人」傑米貝爾（Jamie Bell）相識，擦出愛火花，隨後兩人在2017年完婚，近日終於正式升格當爸媽，凱特瑪拉28日在IG上分享喜訊，是個女寶寶。

▲凱特瑪拉、傑米貝爾因合作《驚奇4超人》擦出愛火花。（圖／翻攝自IG／凱特瑪拉）

凱特瑪拉曬出了女兒小腳丫照，並寫道：「我們在數個星期前，迎來了一個寶寶，這是她的小腳丫。」不少網友看了以後也紛紛獻上祝福，「恭喜你們」、「這是個『驚奇寶寶』」、「好可愛的小腳丫，恭喜你們」，意外掀起不少熱議。

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▲凱特瑪拉宣布當媽喜訊。（圖／翻攝自IG／凱特瑪拉）

因近來傑米貝爾主演的新片《火箭人》正處於宣傳期，而做為男配角的他卻幾乎都沒有出現在宣傳活動上，讓大家都非常好奇，如今凱特瑪拉宣布喜訊，大家終於有了解答，預計他是為了陪伴剛生完寶寶的太太以及新生兒，才會缺席宣傳活動。

▲傑米貝爾與凱特瑪拉升格當爸媽，迎來女寶寶。（圖／翻攝自IG／凱特瑪拉）

傑米貝爾與凱特瑪拉於2015年因合作《驚奇四超人》相識，隨後迅速墜入愛河，兩人在2017年1月宣布訂婚消息，同年7月完婚，在此之前，傑米貝爾曾有過一段婚姻，與前妻 Evan Rachel Wood育有一名兒子，但兩人的婚姻僅維持了1年多，就在2014年宣告離婚。