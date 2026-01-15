ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

巴鈺昔痛喊「離婚」自揭黑暗期
「嘴硬心軟」星座Top 3 ！
2026年追星行事曆（不斷更新）　
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin Andy 趙小僑 劉亮佐 周杰倫 織織 查理 小澈

阿部瑪利亞合體AKB48！曝團員變了「完全沒心機」　鬆口真實心聲

記者孟育民／台北報導

日本國民女團 AKB48 迎來成軍 20 週年，去年底於東京武道館舉行盛大的紀念演唱會，曾為 AKB48 第 10 期生、後來轉戰台灣發展的日籍藝人 阿部瑪利亞，也受邀重返母團舞台，與昔日戰友一同演出〈Heavy Rotation〉等經典神曲，畫面令人動容。阿部瑪利亞今（15日）出席活動時，也談到分享心情。

▲▼阿部瑪利亞出席甜點活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼阿部瑪利亞出席甜點活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼阿部瑪利亞出席甜點活動。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿部瑪利亞感慨表示，當年站在巔峰舞台上的少女們，如今都已邁入人生不同階段，彼此相處的氛圍也和十多年前截然不同，「很有趣，因為當年大家都是年輕的妹妹，很有氣場，但是這次再聚在一起，聊的都是家庭、小孩，完全沒有心機了，我們現在也不是團體裡面的人，所以也沒有比較的感覺。」坦言如今再相聚，反而能以最放鬆的狀態相處，「沒有比較的感覺，終於可以做自己。」

▲▼阿部瑪利亞出席甜點活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿部瑪利亞去年和AKB48合體演出。（圖／記者周宸亘攝）

談到過年計劃，她表示預計會留在台灣，「因為我沒有結婚也沒有生小孩，所以也沒有親戚。」她下一秒開玩笑說，如果過年期間在路上有小孩認識她，就給她紅包。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

阿部瑪利亞AKB48

推薦閱讀

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

17小時前

余祥銓辣妻出國脫了！比基尼太小件「蹦出超兇上圍」一轉身⋯美臀被看光

余祥銓辣妻出國脫了！比基尼太小件「蹦出超兇上圍」一轉身⋯美臀被看光

8小時前

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

7小時前

周杰倫澳網「1萬丟地上」！轉身親送場邊小孩⋯她激動歡呼畫面全放送

周杰倫澳網「1萬丟地上」！轉身親送場邊小孩⋯她激動歡呼畫面全放送

12小時前

賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」：董事長就不能漂亮

賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」：董事長就不能漂亮

14小時前

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

8小時前

劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝…撇私人司機傳言

劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝…撇私人司機傳言

13小時前

車剛買1年「底部驚見黑方塊」！拆開真相超毛 啦啦隊女神崩潰報警

車剛買1年「底部驚見黑方塊」！拆開真相超毛 啦啦隊女神崩潰報警

14小時前

《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」！實測育兒法：喜歡媽媽奶香

《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」！實測育兒法：喜歡媽媽奶香

10小時前

曾演過《MVP情人》！知名經紀人胰臟癌病逝　孫德榮哀痛發聲「送別老戰友」

曾演過《MVP情人》！知名經紀人胰臟癌病逝　孫德榮哀痛發聲「送別老戰友」

6小時前

劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女「帶新歡見爸媽」經紀人鬆口真實關係

劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女「帶新歡見爸媽」經紀人鬆口真實關係

5小時前

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

1/14 17:43

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！

游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！
周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！

朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

看更多

梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」

即時新聞

剛剛
剛剛
42分鐘前20

雪碧飛上海進廠維修！　「告別12年假鼻」術後照曝光

55分鐘前10

阿部瑪利亞合體AKB48！曝團員變了「完全沒心機」　鬆口真實心聲

1小時前1

演《魔法壞女巫》被酸不夠格　亞莉安娜「入圍奧斯卡」吐真實心聲

1小時前21

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

2小時前20

陸劇男神重現韓團「抖肩撒嬌舞」萌翻　櫻花樹下被捧臉狂親羞了！

3小時前30

炎亞綸「感情不是永恆不變」　PO文談斷聯鬼鬼：我們是珍惜彼此的

3小時前0

發一張專輯就消失32年　昔少男團體成員罕見露面...近照帥成這樣！

3小時前20

劉冠廷演反派「金色飄逸長髮」差點認不出　新片鬧翻師兄戴立忍！

4小時前41

胡婉玲結石纏身入院動刀！　術後見「血色尿袋」掛床邊嚇壞

4小時前1

40萬禪師YouTuber當演員！片場直接「施法唸咒」結果驚呆台劇女神

讀者迴響

熱門新聞

  1. A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝
    17小時前1436
  2. 余祥銓辣妻出國脫了！
    8小時前2624
  3. 李雅英圓夢見許光漢！
    7小時前206
  4. 周杰倫澳網「1萬丟地上」！
    12小時前1816
  5. 賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」
    14小時前4414
  6. 「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活　因1事解禁
    8小時前6
  7. 劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝
    13小時前87
  8. 車剛買1年「底部驚見黑方塊」！ 啦啦隊女神崩潰
    14小時前188
  9. 《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」
    10小時前62
  10. 曾演過《MVP情人》！知名經紀人胰臟癌病逝
    6小時前105
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合