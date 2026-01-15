阿部瑪利亞合體AKB48！曝團員變了「完全沒心機」　鬆口真實心聲

記者孟育民／台北報導

日本國民女團 AKB48 迎來成軍 20 週年，去年底於東京武道館舉行盛大的紀念演唱會，曾為 AKB48 第 10 期生、後來轉戰台灣發展的日籍藝人 阿部瑪利亞，也受邀重返母團舞台，與昔日戰友一同演出〈Heavy Rotation〉等經典神曲，畫面令人動容。阿部瑪利亞今（15日）出席活動時，也談到分享心情。

▲▼阿部瑪利亞出席甜點活動。（圖／記者周宸亘攝）

阿部瑪利亞感慨表示，當年站在巔峰舞台上的少女們，如今都已邁入人生不同階段，彼此相處的氛圍也和十多年前截然不同，「很有趣，因為當年大家都是年輕的妹妹，很有氣場，但是這次再聚在一起，聊的都是家庭、小孩，完全沒有心機了，我們現在也不是團體裡面的人，所以也沒有比較的感覺。」坦言如今再相聚，反而能以最放鬆的狀態相處，「沒有比較的感覺，終於可以做自己。」

▲阿部瑪利亞去年和AKB48合體演出。（圖／記者周宸亘攝）

談到過年計劃，她表示預計會留在台灣，「因為我沒有結婚也沒有生小孩，所以也沒有親戚。」她下一秒開玩笑說，如果過年期間在路上有小孩認識她，就給她紅包。