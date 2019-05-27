Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

娛樂中心／綜合報導

女星Makiyo自從2012年發生醉毆運將事件後，6年多以來苦無翻身機會，前年跨行賣起日本保養品，還另外投資夜店，及砸了200萬元代理日本知名品牌飾品，眼光精準受到許多女星喜歡，曾一次就進帳20萬元，成功從過去戶頭只有2000元的苦日子翻身，變成品牌CEO。

據《自由時報》報導，Makiyo代理日本飾品品牌，主打飾品都用施華洛世奇的水鑽，閃亮程度就像真的鑽石一樣，之後還會舉辦飾品展覽，飾品風格正中大姐大羅霈穎的心，成了忠實顧客，就連大S都愛不釋手，一次就買了20條，讓她進帳20萬元。

▲Makiyo翻身。（圖／翻攝自Makiyo臉書）



請繼續往下閱讀...

不只飾品事業，Makiyo在菲律賓投資夜店，在大陸也接商演邀約，2018年則是開公司代理保養品，狀況最好的時候一個月可以收入60萬元。過去她奢華成性，一個月就會花掉21萬，現在她學習節儉，房租加上生活費一個月大約5萬，短短1年大翻身，和過去相比差很大。

Makiyo的保養品賣幾個月就被檢舉商品大麻成分超標，商品因此停售，Makiyo律師熊南彰表示，檢舉人自行送驗的結果是55.6PPM，和日本廠商標示的含量差很多，懷疑產品被檢舉人動手腳。經過台北地檢署調查後，認為保養品中的CBD非食藥署公告的毒品，無論濃度高低，不違反《化粧品衛生管理條例》，因此不起訴。

▲Makiyo翻身賣飾品。（圖／翻攝自Makiyo臉書）