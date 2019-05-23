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李棟旭「爆肥舊照」被起底！　腫成XL號嚇到吃手手：胖若兩人

記者田暐瑋／綜合報導

南韓歐巴李棟旭外型挺拔帥氣，在《鬼怪》裡飾演陰間使者的角色一夕爆紅，模特兒的高挑身材更是讓人賀爾蒙激增。不過有網友翻出他剛出道時候的照片，驚見當年他身材臃腫，胖到下巴線條都看不出來，和現在「胖若兩人」，讓人嚇到吃手手：「真的是一胖毀所有。」

李棟旭被挖出剛出道時的照片，照片中他穿著藍底圖騰襯衫，雙手插在口袋，另一張則是他穿著藍白相間條文的上衣，當時他的身材明顯臃腫，比現在還要大一號，臉部輪廓也胖到消失，還隱約出現雙下巴，對比現在渾身肌肉的結實身材，簡直是脫胎換骨。

▲李棟旭舊照。（圖／翻攝自微博、李棟旭IG）

▲李棟旭舊照。（圖／翻攝自微博）

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這些舊照引起網友熱烈討論，「你確定這是同一個人嗎」、「管住嘴邁開腿，明天你就是李棟旭」、「胖子都是潛力股」、「果然人還是瘦點好看」、「人家就是胖著玩玩」。

▲李棟旭舊照。（圖／翻攝自微博、李棟旭IG）

▲李棟旭舊照。（圖／翻攝自微博）

李棟旭和秀智2018年3月被爆出戀愛ING，隨後透過經紀公司坦承「正處於互相了解的階段。」這段相差13歲的戀愛，引起不小騷動。不料才短短4個月，就爆出因各自忙於消化工作行程及準備下一部作品，雖然有意維持戀人關係，無奈還是只能走向分手，關係人士透露，「他們分手後，身為演藝圈前後輩，還是會為彼此加油。」雙方經紀公司也火速承認，確實已不是戀人關係。

▲李棟旭舊照。（圖／翻攝自微博、李棟旭IG）

▲李棟旭現在變得精實。（圖／翻攝自李棟旭IG）

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