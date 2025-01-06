邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

▲歌手邱軍撞死人肇逃，還連唱3場跨年演出。（圖／翻攝FB／邱軍Kui）

圖文／CTWANT

歌手邱軍2024年12月27日凌晨4時許，在基隆信一路撞上站在路旁排班的2名計程車司機，導致其中李姓司機送醫搶救6天後宣告不治。邱軍不僅拖延到29日才到警局作筆錄，之後還參加了3場跨年演唱會，上週更出席了台南「飽聲音樂祭」。邱軍友人指出，邱軍是到了警局才知道「事情大條」，推測應該是「慌了」，所以將經紀公司與唱片公司全矇在鼓裡，因為「如果知道他闖下滔天大禍，經紀公司絕不會讓他登上跨年晚會的舞台。」

據《三立新聞》報導，邱軍友人透露，邱軍到警局作筆錄前，都還將經紀公司及唱片公司都被蒙在鼓裡，所以他是自己去警局作筆錄，沒有讓經紀公司與律師陪同。而他到了警局，才意識到「事情大條了」，友人推測他此時應該是「慌了！太怕了！」因此對公司隻字不提，因為邱軍知道「如果得知他闖下滔天大禍，經紀公司絕不會讓他登上跨年晚會的舞台。」

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不過紙終究包不住火，事件曝光後，據傳原本邱軍一月還有數十場演出邀約，目前「應該全數都泡湯」，就連配唱的戲劇跟電影主題曲，如今全部告吹。而剛憑藉《運轉人生》一曲翻紅的他，如今更是面臨如同過街老鼠般被網友人人喊打的處境。

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