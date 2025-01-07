伊能靜故意灌醉小哈利！「所有父母都該讓孩子喝醉一次」網讚會教

記者陳芊秀／綜合報導

女星伊能靜與兒子小哈利（庾恩利）近日接受大陸版VOGUE專訪，大玩測謊儀「真心話」遊戲。她坦承曾經灌醉過兒子，並強調「所有的父母都應該把自己孩子灌醉」，理由意外引發陸網討論，還被讚「好會教育孩子」。

▲伊能靜與兒子小哈利問答玩測謊儀遊戲。（圖／翻攝自微博）

訪談中，小哈利詢問伊能靜是否曾在倫敦故意灌醉他。伊能靜坦承確有此事，接著表示所有父母在孩子成年後，都應該讓孩子喝醉一次，「因為這樣你會看到你孩子的酒品，你知道他的酒品，你就會知道他以後跟朋友喝酒，或出去慶祝什麼事情，喝醉的時候他的樣子」。她表示自己看過小哈利喝醉兩三次，對孩子酒品非常放心。

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▲伊能靜認為所有父母在孩子成年後，都應該讓孩子喝醉一次。（圖／翻攝自微博）

▲伊能靜覺得父母應該要清楚孩子的酒品。（圖／翻攝自微博）

有網友認為這是一種具有前瞻性的教育方式，「其實也是測酒量，明星的孩子估計在外少不了應酬，了解自己的酒量以後能更好地應對各種社交場合出現的變數。」更有網友稱讚「她好會教育孩子。」然而，反對聲浪同樣強烈。有人直言「灌醉自己兒子這是什麼值得炫耀的事嗎」、「不要帶壞風氣」。也有人對伊能靜發言抱持輕鬆態度，認為這是一種有趣的親子互動方式：「有趣輕鬆的親子關係真的很棒」、「看得出有些人急了，如果家長都這麼有智慧的話，就沒機會灌醉別人家孩子了是吧」。

▲陸網有人留言稱讚伊能靜好會教孩子。（圖／翻攝自微博）