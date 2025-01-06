3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

記者陳芊秀／綜合報導

日本2025年大河歷史劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》於昨日（5）首播，該劇由橫濱流星主演，詮釋「江戶出版王」蔦屋重三郎的半生，憑著一雙慧眼挖掘無數文人、藝術家。首集一開始就下猛藥，出現4個全裸女屍趴地的震撼場面，且其中3位是找來AV女優演出，畫面衝擊引發日網討論。

▲橫濱流星主演大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》開播視覺衝擊，出現女子裸屍場面。（圖／翻攝自X）

故事描述一個沒有家世背景、無父無母的孤兒「蔦屋重三郎」，在吉原（幕府允許的妓院區）長大，而對他很照顧的遊女「朝顏」（愛希禮夏飾演）因病逝世。當他急忙前去找尋，卻見到一處空地有4名女子光著身子趴地，還有兩女屍體交疊，沒穿衣服是因為死後衣服遭人盜去變賣，狀況寂寥淒慘。

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▲愛希禮夏飾演戲裡照顧孤兒男主角的遊女「朝顏」，病逝遭人扒去衣物。（圖／翻攝自X）

而網友發現本劇片頭的演員表，出現3位AV女優的名字，包括29歲的吉高寧寧（吉高寧々）、35歲的藤加奈（藤かんな），以及21歲的與田鈴（与田りん），皆是知名成人片商「8MAN」的藝人。儘管是全裸趴地，眼尖觀眾仍逐一認出這3位AV女優，且這一幕對觀眾留下強烈印象。

▲吉高寧寧。（圖／翻攝自X）

▲藤加奈。（圖／翻攝自X）



▲與田鈴。（圖／翻攝自X）



▲大河劇片頭列出3位AV女優名字。（圖／翻攝自X）



據日媒《報知體育》報導，如此以正面描述吉原樣貌的大河劇，在大河劇電視史相當少有，且片頭特別提及有協助親密戲拍攝的指導（Intimacy Coordinator），由淺田智穗擔任，對拍攝相當謹慎。

日網對這段曝屍荒野的場面反應相當兩極，有人認為大河劇在日本時間每週日晚間8點播出（相當於台灣八點檔），質疑公開放送沒問題？但也有人驚呼「在大河劇中看到女子全裸……真是大膽」、「這部戲太厲害了，連裸露都出現了，真是玩真的」、「這是挑戰極限的大河劇！繼續加油」、「這部大河劇真是處處挑戰底線」。