ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

記者陳芊秀／綜合報導

日本2025年大河歷史劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》於昨日（5）首播，該劇由橫濱流星主演，詮釋「江戶出版王」蔦屋重三郎的半生，憑著一雙慧眼挖掘無數文人、藝術家。首集一開始就下猛藥，出現4個全裸女屍趴地的震撼場面，且其中3位是找來AV女優演出，畫面衝擊引發日網討論。

▲▼3位AV女優演出「裸屍」，在橫濱流星大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》登場，引發日網關注。（圖／翻攝自X）

▲橫濱流星主演大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》開播視覺衝擊，出現女子裸屍場面。（圖／翻攝自X）

故事描述一個沒有家世背景、無父無母的孤兒「蔦屋重三郎」，在吉原（幕府允許的妓院區）長大，而對他很照顧的遊女「朝顏」（愛希禮夏飾演）因病逝世。當他急忙前去找尋，卻見到一處空地有4名女子光著身子趴地，還有兩女屍體交疊，沒穿衣服是因為死後衣服遭人盜去變賣，狀況寂寥淒慘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼愛希禮夏飾演戲裡照顧孤兒男主角的遊女。（圖／翻攝自X）

▲愛希禮夏飾演戲裡照顧孤兒男主角的遊女「朝顏」，病逝遭人扒去衣物。（圖／翻攝自X）

而網友發現本劇片頭的演員表，出現3位AV女優的名字，包括29歲的吉高寧寧（吉高寧々）、35歲的藤加奈（藤かんな），以及21歲的與田鈴（与田りん），皆是知名成人片商「8MAN」的藝人。儘管是全裸趴地，眼尖觀眾仍逐一認出這3位AV女優，且這一幕對觀眾留下強烈印象。

▲▼3位AV女優演出「裸屍」，在橫濱流星大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》登場，引發日網關注。（圖／翻攝自X）

▲吉高寧寧。（圖／翻攝自X）

▲▼3位AV女優演出「裸屍」，在橫濱流星大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》登場，引發日網關注。（圖／翻攝自X）

▲藤加奈。（圖／翻攝自X）

▲▼3位AV女優演出「裸屍」，在橫濱流星大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》登場，引發日網關注。（圖／翻攝自X）

▲與田鈴。（圖／翻攝自X）

▲▼3位AV女優演出「裸屍」，在橫濱流星大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》登場，引發日網關注。（圖／翻攝自X）

▲大河劇片頭列出3位AV女優名字。（圖／翻攝自X）

據日媒《報知體育》報導，如此以正面描述吉原樣貌的大河劇，在大河劇電視史相當少有，且片頭特別提及有協助親密戲拍攝的指導（Intimacy Coordinator），由淺田智穗擔任，對拍攝相當謹慎。

日網對這段曝屍荒野的場面反應相當兩極，有人認為大河劇在日本時間每週日晚間8點播出（相當於台灣八點檔），質疑公開放送沒問題？但也有人驚呼「在大河劇中看到女子全裸……真是大膽」、「這部戲太厲害了，連裸露都出現了，真是玩真的」、「這是挑戰極限的大河劇！繼續加油」、「這部大河劇真是處處挑戰底線」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

朴成焄PO《魷魚》AV版為何被罵翻？台灣妞曝「韓國查不到AV網站」

朴成焄PO《魷魚》AV版為何被罵翻？台灣妞曝「韓國查不到AV網站」

五月天阿信最終場不忍了「罕見爆粗口」！　還噹歌迷：你們哭什麼哭

五月天阿信最終場不忍了「罕見爆粗口」！　還噹歌迷：你們哭什麼哭

唐綺陽運勢／獅子貴人運旺！處女「遇見年上型桃花」雙子聚少離多

唐綺陽運勢／獅子貴人運旺！處女「遇見年上型桃花」雙子聚少離多

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

舒淇出國沒帶行李「到機場才發現」　無奈自嘲：瞎到最高點

舒淇出國沒帶行李「到機場才發現」　無奈自嘲：瞎到最高點

佐佐木希「原諒腥夫」4年感情升溫！努力拍戲扛家計　近況曝光

佐佐木希「原諒腥夫」4年感情升溫！努力拍戲扛家計　近況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

朴成焄PO《魷魚》AV版為何被罵翻？台灣妞曝「韓國查不到AV網站」

五月天阿信最終場不忍了「罕見爆粗口」！　還噹歌迷：你們哭什麼哭

唐綺陽運勢／獅子貴人運旺！處女「遇見年上型桃花」雙子聚少離多

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

橫濱流星, 吉高寧々, 藤かんな, 与田りん

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陸男星「飛泰國拍戲失聯」疑遭騙！對方自稱GMM統籌…網戳破騙局
  2. 富邦尾牙抽獎「大董一直脫稿」！曾寶儀驚睹：你確定？ 結果超幽默
  3. 《狐妖小紅娘》男星泰國拍戲驚傳失聯！上車後失蹤…女友報案求救
  4. 3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神
  5. 金球獎即時名單／《馴鹿寶貝》奪最佳迷你影集　 《天后與草莓》獲喜劇影集
  6. 金球獎／「甜茶模仿大賽」冠軍登上紅毯　裘莉、妮可基嫚搶影后
  7. 小孟老師／1月6日星座運勢　恭喜水瓶！付出全有回報
  8. 唐綺陽運勢／獅子貴人運旺！處女「遇見年上型桃花」雙子聚少離多
  9. 喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星
  10. 佐佐木希「原諒腥夫」4年感情升溫！努力拍戲扛家計　近況曝光

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366