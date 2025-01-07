ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

【獨家】【代言做白工】代言違約還被欠款　林襄衰做白工虧200萬

▲林襄最近代言接連出包，做白工虧200萬元。（圖／翻攝自林襄臉書）

圖文／鏡週刊

代言不斷的林襄，人紅是非多，還有酬勞糾紛和訴訟纏身，2023年她先後替不同品牌代言，沒想到其中都有沐浴乳產品，與她簽約在先的建榮生技股份有限公司不滿，認為她為競品宣傳，因此提出終止合約，林襄因此必須將代言費100萬元當作和解金還回去，等於做了一個大白工！而去年她也被服飾廠商拖欠百萬代言費，十分無奈。

2023年林襄為建榮生技代言「芊柔典藏沐浴保養禮盒」，裡頭除了有簽名小卡，購買的粉絲還可以報名參加全台共6場的巡迴見面會，1年代言合約至2023年的11月30日止。沒想到在合約期間，林襄又為三立的「蒂蔻一家人髮浴全系列」代言，其中也包含了沐浴乳產品，讓建榮生技看到行銷廣告後大為不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獨家】【代言做白工】代言違約還被欠款　林襄衰做白工虧200萬

▲樂天另外替林襄接下「蒂蔻一家人髮浴全系列」代言，導致出包。（圖／翻攝自Our Family一家人官方YouTube）

賣沐浴乳　違約賠錢

根據台南地方法院民事判決書，建榮生技和林襄所屬的莉奈文創有限公司（下稱「莉奈公司」）簽約，為旗下品牌之沐浴乳產品進行代言宣傳等活動，同時代言合約期間，莉奈公司不得令林襄接受與沐浴乳產品性質相同之相關產品廠商代言。沒想到林襄當時所屬的樂天球團，後來又替她接下和三立合作的髮浴全系列代言，其中也包含了沐浴乳產品。

【獨家】【代言做白工】代言違約還被欠款　林襄衰做白工虧200萬

▲林襄代言芊柔沐浴乳，卻又替其他廠牌代言同品項商品，遭求償100萬元當和解金。（圖／建榮生技提供）

建榮生技發現林襄為競品代言後，雖然莉奈公司解釋，當時有特別跟三立約定，林襄照片僅只能用於行銷洗髮精產品，誰知在未經過授權同意，對方即逕行使用林襄之照片，宣傳其所屬品牌之沐浴乳產品，使莉奈公司對建榮生技構成違約，因此賠上百萬元當作和解金，代言也提早於2023年5月17日結束。

【獨家】【代言做白工】代言違約還被欠款　林襄衰做白工虧200萬

▲林襄近來代言不斷，連廚房紙巾都找她代言。 （圖／翻攝自林襄臉書）

代言服飾　尾款被拖

沒想到賠了100萬元之後，林襄2024年帶著師妹張雅涵和李芷霖分別為服飾品牌ANYBEARS擔任代言人和品牌大使，還一起現身西門町旗艦店擔任一日店長，3人都完成合約相關工作後，廠商卻一直不給付百萬尾款酬勞，莉奈公司也因此提出終止合作聲明，該廠商不得再銷售3位藝人周邊和宣傳，並向法院提出告訴。

【獨家】【代言做白工】代言違約還被欠款　林襄衰做白工虧200萬

▲林襄（中）2024年和師妹張雅涵（右）、李芷霖（左）為服飾品牌擔任代言人和品牌大使，最後卻沒拿到尾款酬勞。（圖／鏡週刊提供）

不久前林襄的「占位風波」在媒體上吵了好幾天，除了酬勞糾紛，太紅的她處理事情方式似還有進步空間。對於代言鬧雙胞，林襄經紀人莉奈坦言的確有退款給廠商，但和三立的合約是樂天簽的，自己也是受害者。

【獨家】【代言做白工】代言違約還被欠款　林襄衰做白工虧200萬

▲林襄最近捲入黃小柔和Vicky的不讓座事件，喧鬧一時。（圖／翻攝自林襄IG）


更多鏡週刊報導
【代言做白工】爆紅女星醜聞連環爆　代言解約遭求償破2億
【獨家】【貪杯撈過界】《不熙娣》班底自曝玩很大　Peggy被劉書宏咬大腿
【貪杯撈過界】酒後狂敲鄰居門　男星遭警上銬帶回警局

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版

邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版

司機遭撞亡⋯邱軍隔天繼續工作！笑問觀眾：我愛喝酒嗎？　對話曝光網怒了

司機遭撞亡⋯邱軍隔天繼續工作！笑問觀眾：我愛喝酒嗎？　對話曝光網怒了

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩
  2. 小孟老師／1月7日星座運勢　喝杯茶吧！水瓶一切克難都結束啦
  3. 李玟離世二姊遭侮辱誹謗！　李思林怒告網友…法院判罰金額曝光
  4. 陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光
  5. AKB48 Team TP畢業爆熱戀！林亭莉約會《全明星》男星 一起回家全被拍
  6. 歐耶老師被轟下走鐘獎舞台誰要看　在補習班唬爛被話術才Ｘ爆了
  7. 男神醉酒闖鄰居家！吉澤亮「啤酒代言全下架」事件瞞7天公司道歉
  8. 林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款
  9. 賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！
  10. 楊貴媚錄外景突臉色慘白「2影后救火」！　她不得已休息：完全沒力氣

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366