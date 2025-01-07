林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

▲林襄最近代言接連出包，做白工虧200萬元。（圖／翻攝自林襄臉書）

圖文／鏡週刊

代言不斷的林襄，人紅是非多，還有酬勞糾紛和訴訟纏身，2023年她先後替不同品牌代言，沒想到其中都有沐浴乳產品，與她簽約在先的建榮生技股份有限公司不滿，認為她為競品宣傳，因此提出終止合約，林襄因此必須將代言費100萬元當作和解金還回去，等於做了一個大白工！而去年她也被服飾廠商拖欠百萬代言費，十分無奈。

2023年林襄為建榮生技代言「芊柔典藏沐浴保養禮盒」，裡頭除了有簽名小卡，購買的粉絲還可以報名參加全台共6場的巡迴見面會，1年代言合約至2023年的11月30日止。沒想到在合約期間，林襄又為三立的「蒂蔻一家人髮浴全系列」代言，其中也包含了沐浴乳產品，讓建榮生技看到行銷廣告後大為不滿。

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▲樂天另外替林襄接下「蒂蔻一家人髮浴全系列」代言，導致出包。（圖／翻攝自Our Family一家人官方YouTube）

賣沐浴乳 違約賠錢

根據台南地方法院民事判決書，建榮生技和林襄所屬的莉奈文創有限公司（下稱「莉奈公司」）簽約，為旗下品牌之沐浴乳產品進行代言宣傳等活動，同時代言合約期間，莉奈公司不得令林襄接受與沐浴乳產品性質相同之相關產品廠商代言。沒想到林襄當時所屬的樂天球團，後來又替她接下和三立合作的髮浴全系列代言，其中也包含了沐浴乳產品。

▲林襄代言芊柔沐浴乳，卻又替其他廠牌代言同品項商品，遭求償100萬元當和解金。（圖／建榮生技提供）

建榮生技發現林襄為競品代言後，雖然莉奈公司解釋，當時有特別跟三立約定，林襄照片僅只能用於行銷洗髮精產品，誰知在未經過授權同意，對方即逕行使用林襄之照片，宣傳其所屬品牌之沐浴乳產品，使莉奈公司對建榮生技構成違約，因此賠上百萬元當作和解金，代言也提早於2023年5月17日結束。

▲林襄近來代言不斷，連廚房紙巾都找她代言。 （圖／翻攝自林襄臉書）

代言服飾 尾款被拖

沒想到賠了100萬元之後，林襄2024年帶著師妹張雅涵和李芷霖分別為服飾品牌ANYBEARS擔任代言人和品牌大使，還一起現身西門町旗艦店擔任一日店長，3人都完成合約相關工作後，廠商卻一直不給付百萬尾款酬勞，莉奈公司也因此提出終止合作聲明，該廠商不得再銷售3位藝人周邊和宣傳，並向法院提出告訴。

▲林襄（中）2024年和師妹張雅涵（右）、李芷霖（左）為服飾品牌擔任代言人和品牌大使，最後卻沒拿到尾款酬勞。（圖／鏡週刊提供）

不久前林襄的「占位風波」在媒體上吵了好幾天，除了酬勞糾紛，太紅的她處理事情方式似還有進步空間。對於代言鬧雙胞，林襄經紀人莉奈坦言的確有退款給廠商，但和三立的合約是樂天簽的，自己也是受害者。

▲林襄最近捲入黃小柔和Vicky的不讓座事件，喧鬧一時。（圖／翻攝自林襄IG）





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