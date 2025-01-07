▲潘君侖與林亭莉從住處出發開始該日行程。（圖／本刊娛樂組／翻攝自潘君侖臉書、林亭莉IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

25歲女星林亭莉曾是AKB48TeamTP成員，當了5年女團成員累積不少死忠粉絲；在電影《哈勇家》中挑大樑，也展現出色演技，還是去年台北電影節的「非常新人」。才剛從AKB48TeamTP畢業的她，感情也有了好消息，時報周刊CTWANT 直擊她與《全明星運動會》男星潘君侖熱戀中。同是泰雅族出身的小倆口同進同出位於新北市的住處，潘君侖還上演溫馨接送情載著她各處辦事，還一起挑選聖誕佈置商品，享受甜蜜的戀愛時光。

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▲潘君侖貼心地載著林亭莉去各處辦事情。（圖／本刊娛樂組）



▲潘君侖與林亭莉一起去台北後火車站，潘君侖手搭在林亭莉肩上，傘下的他們看來十分甜蜜。（圖／本刊娛樂組）



12月19日下午潘君侖驅車返回新北市住處門口，只見林亭莉一身休閒戴著鴨舌帽步出家門上車，接著潘君侖從後車廂拿了一些物品走進公寓。10分鐘後換了一身輕便服裝和拖鞋，開著車出門。接著他便接送女友林亭莉到台北市中正區的勞工局跟戶政事務所辦理業務。

▲潘君侖與林亭莉認真地挑選耶誕佈置商品。（圖／本刊娛樂組）



▲兩人東挑西選，拿了不少商品。（圖／本刊娛樂組）



▲結束購物行程後，兩人去停車場牽車離開，林亭莉先到住家附近做美甲。（圖／本刊娛樂組）



▲做完指甲後林亭莉與潘君侖在爭鮮會合一起吃晚餐，結束忙碌的幾個小時後一同返家。（圖／本刊娛樂組）



辦完正事後，小倆口便展開了約會行程，車輛先是開到了台北車站後站商區，當天飄著毛毛細雨，潘君侖不忘展現體貼男友的起手式，一手撐傘，另一手則搭著女友林亭莉的肩，小倆口肩併肩展開甜蜜購物。只見兩人在飾品店選購聖誕節裝飾用品，不時聊天討論，最後各拿著兩籃子小物件去結帳。這對外型登對的小情侶一起過節、一起裝飾聖誕樹，可說是充滿了浪漫儀式感，光是看著兩人購物，空氣中都飄著滿滿粉紅泡泡。

▲林亭莉和潘君侖在社群上雖沒什麼約會戀愛的痕跡，不過林亭莉曾在潘君侖老家開的民宿打卡，用行動力挺。（圖／翻攝自林亭莉IG）

結束購物後，晚間7點半，潘君侖駕車回到新北市住處附近，先送林亭莉到一家美甲店後獨自回到住處。8點半左右，林亭莉做完指甲獨自到附近的壽司店，而潘君侖隨後也到壽司店會合一起用餐，結束日常又不失浪漫的甜蜜小約會。

▲潘君侖因參加《全明星運動會》知名度大開。（圖／翻攝自潘君侖臉書）



▲林亭莉星途發展頗順利，曾是AKB48TeamTP成員，在電影《哈勇家》中表現亮眼，還是去年台北電影節的「非常新人」。（圖／台北電影節提供）



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