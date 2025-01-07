ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

AKB48 Team TP畢業後爆熱戀！林亭莉約會潘君侖　一起回家全被拍

泰雅之戀1／前女團成員畢業後爆戀情！ 林亭莉戀上《全明星》潘君侖粉紅泡泡擋不住

▲潘君侖與林亭莉從住處出發開始該日行程。（圖／本刊娛樂組／翻攝自潘君侖臉書、林亭莉IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

25歲女星林亭莉曾是AKB48TeamTP成員，當了5年女團成員累積不少死忠粉絲；在電影《哈勇家》中挑大樑，也展現出色演技，還是去年台北電影節的「非常新人」。才剛從AKB48TeamTP畢業的她，感情也有了好消息，時報周刊CTWANT 直擊她與《全明星運動會》男星潘君侖熱戀中。同是泰雅族出身的小倆口同進同出位於新北市的住處，潘君侖還上演溫馨接送情載著她各處辦事，還一起挑選聖誕佈置商品，享受甜蜜的戀愛時光。

泰雅之戀1／前女團成員畢業後爆戀情！ 林亭莉戀上《全明星》潘君侖粉紅泡泡擋不住

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘君侖貼心地載著林亭莉去各處辦事情。（圖／本刊娛樂組）

泰雅之戀1／前女團成員畢業後爆戀情！ 林亭莉戀上《全明星》潘君侖粉紅泡泡擋不住

▲潘君侖與林亭莉一起去台北後火車站，潘君侖手搭在林亭莉肩上，傘下的他們看來十分甜蜜。（圖／本刊娛樂組）

12月19日下午潘君侖驅車返回新北市住處門口，只見林亭莉一身休閒戴著鴨舌帽步出家門上車，接著潘君侖從後車廂拿了一些物品走進公寓。10分鐘後換了一身輕便服裝和拖鞋，開著車出門。接著他便接送女友林亭莉到台北市中正區的勞工局跟戶政事務所辦理業務。

泰雅之戀1／前女團成員畢業後爆戀情！ 林亭莉戀上《全明星》潘君侖粉紅泡泡擋不住

▲潘君侖與林亭莉認真地挑選耶誕佈置商品。（圖／本刊娛樂組）

泰雅之戀1／前女團成員畢業後爆戀情！ 林亭莉戀上《全明星》潘君侖粉紅泡泡擋不住

▲兩人東挑西選，拿了不少商品。（圖／本刊娛樂組）

泰雅之戀1／前女團成員畢業後爆戀情！ 林亭莉戀上《全明星》潘君侖粉紅泡泡擋不住

▲結束購物行程後，兩人去停車場牽車離開，林亭莉先到住家附近做美甲。（圖／本刊娛樂組）

泰雅之戀1／前女團成員畢業後爆戀情！ 林亭莉戀上《全明星》潘君侖粉紅泡泡擋不住

▲做完指甲後林亭莉與潘君侖在爭鮮會合一起吃晚餐，結束忙碌的幾個小時後一同返家。（圖／本刊娛樂組）

辦完正事後，小倆口便展開了約會行程，車輛先是開到了台北車站後站商區，當天飄著毛毛細雨，潘君侖不忘展現體貼男友的起手式，一手撐傘，另一手則搭著女友林亭莉的肩，小倆口肩併肩展開甜蜜購物。只見兩人在飾品店選購聖誕節裝飾用品，不時聊天討論，最後各拿著兩籃子小物件去結帳。這對外型登對的小情侶一起過節、一起裝飾聖誕樹，可說是充滿了浪漫儀式感，光是看著兩人購物，空氣中都飄著滿滿粉紅泡泡。

泰雅之戀1／前女團成員畢業後爆戀情！ 林亭莉戀上《全明星》潘君侖粉紅泡泡擋不住

▲林亭莉和潘君侖在社群上雖沒什麼約會戀愛的痕跡，不過林亭莉曾在潘君侖老家開的民宿打卡，用行動力挺。（圖／翻攝自林亭莉IG）

結束購物後，晚間7點半，潘君侖駕車回到新北市住處附近，先送林亭莉到一家美甲店後獨自回到住處。8點半左右，林亭莉做完指甲獨自到附近的壽司店，而潘君侖隨後也到壽司店會合一起用餐，結束日常又不失浪漫的甜蜜小約會。

泰雅之戀1／前女團成員畢業後爆戀情！ 林亭莉戀上《全明星》潘君侖粉紅泡泡擋不住

▲潘君侖因參加《全明星運動會》知名度大開。（圖／翻攝自潘君侖臉書）

泰雅之戀1／前女團成員畢業後爆戀情！ 林亭莉戀上《全明星》潘君侖粉紅泡泡擋不住

▲林亭莉星途發展頗順利，曾是AKB48TeamTP成員，在電影《哈勇家》中表現亮眼，還是去年台北電影節的「非常新人」。（圖／台北電影節提供）

延伸閱讀
泰雅之戀2／張震嶽老婆是A-Lin表妹　温嵐穩交4年男友獲讚歷任男友第一名
獨家／樂天女孩出走名單曝光！十元待嫁王齊麟傳遭退團
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

推薦閱讀

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版

邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版

司機遭撞亡⋯邱軍隔天繼續工作！笑問觀眾：我愛喝酒嗎？　對話曝光網怒了

司機遭撞亡⋯邱軍隔天繼續工作！笑問觀眾：我愛喝酒嗎？　對話曝光網怒了

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, AKB48 Team TP, 林亭莉, 潘君侖, 全明星

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩
  2. 小孟老師／1月7日星座運勢　喝杯茶吧！水瓶一切克難都結束啦
  3. 李玟離世二姊遭侮辱誹謗！　李思林怒告網友…法院判罰金額曝光
  4. 陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光
  5. AKB48 Team TP畢業爆熱戀！林亭莉約會《全明星》男星 一起回家全被拍
  6. 歐耶老師被轟下走鐘獎舞台誰要看　在補習班唬爛被話術才Ｘ爆了
  7. 男神醉酒闖鄰居家！吉澤亮「啤酒代言全下架」事件瞞7天公司道歉
  8. 林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款
  9. 賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！
  10. 楊貴媚錄外景突臉色慘白「2影后救火」！　她不得已休息：完全沒力氣

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366