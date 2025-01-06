爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

記者吳睿慈／綜合報導

實力唱將邱軍從選秀節目發跡，他2024年為戲劇《華麗計程車行》的歌曲〈運轉人生〉獻唱，橫掃數位音樂平台排行榜、各大KTV點播榜，更是TikTok上翻唱的必唱神曲，成為2024年成績最亮眼的歌壇黑馬。爆紅之際，6日卻驚傳撞死人意外，他12月27日清晨4時行經基隆市信一路，撞上正在排班的計程車司機，其中一位李男在3日宣告不治。然而，他在撞到人之後，不僅肇逃2天，甚至正常上工唱跨年，引起各界不滿。

▲爆紅歌手邱軍12月27日撞到2名正在排班的計程車司機，其中一位李男宣告不治。（圖／翻攝自邱軍IG）



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邱軍於12月27日清晨4時駕車撞到2名正在排班的計程車司機，怎料，他未下車察看便駕車離開，肇逃2天（12月29日）才到案，其中一名李姓司機經緊急送醫搶救後，不幸宣告不治。邱軍否認自己撞到人，強調是「撞到石頭」，但警方初步調查，懷疑邱軍有酒駕嫌疑，依《刑法》過失傷害、公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

▲▼邱軍聲稱自己是撞到「石頭」，31日跨年照常上工。（圖／翻攝自邱軍IG）



只是邱軍27日撞死人，29日才到案，31日正常上工唱跨年，他甚至在IG發文分享「2024最後一天，謝謝大家陪我一起跨年，跑了3場演出，謝謝你們陪我度過2024，2025讓我們一起變得更好」，現在看來極為諷刺。

▲▼邱軍開車撞死小黃運將。（圖／記者郭世賢翻攝）



關於邱軍肇逃一案，警方於2024年12月27日凌晨4時許獲報，信一路段有交通事故肇事逃逸案件，警方到場時肇事者已未在現場，傷者男子旋即送醫治療。經警方查訪週遭民眾及調閱現場監視影像於當日聯繫上車主，循線查獲駕駛人，並於29日到案說明，詢後依公共危險肇事逃逸等罪嫌移請臺灣基隆地方檢察署偵辦。

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