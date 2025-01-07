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小孟老師／1月7日星座運勢　喝杯茶吧！水瓶一切克難都結束啦

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：熱愛理想工作
感情：真心實意愛心
財運：刻苦生活結束
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤

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雙子座

工作：拓展海外市場
感情：愛情際遇頗好
財運：經商順利有賺
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：處女

天秤座

工作：強化核心競爭
感情：表現大方俐落
財運：正確規劃理財
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：持續創造佳績
感情：花前月下情興
財運：準備資金進場
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

金牛座

工作：市場開發成功
感情：與異性多聊天
財運：政府為你加薪
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：獅子

處女座

工作：積極推進改革
感情：新友誼新夢想
財運：投資有望獲利
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：掌握市場先機
感情：療癒幸福感情
財運：得到投資機會
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：射手

天蠍座

工作：業務拓展擴大
感情：情牽心動美好
財運：理財方式合理
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：雙魚

雙魚座

工作：建立好的價值
感情：甜蜜浪漫幸福
財運：薪資水準提高
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：面對職場挑戰
感情：真摯純潔愛情
財運：得到政府補助
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛

獅子座

工作：創新經營模式
感情：展現獨特魅力
財運：出門撿到小錢
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：雙子

射手座

工作：打造精品事業
感情：情有獨鍾愛意
財運：調整進場頻率
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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