快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

記者吳睿慈／台北報導

「精靈女王」太妍真的要唱大巨蛋！她2023年6月曾來台舉辦2場小巨蛋演唱會，人氣紅不讓的她，創下兩場完售佳績，日前有傳她將是第一位唱進台北大巨蛋的韓星，韓方7日正式官宣，她確定會在3月16日來到台北大巨蛋開唱，陪伴萬名台灣Sone度過美好夜晚。

▲太妍官宣全新巡演，3月16日唱進台北大巨蛋，成為韓星第一人。（圖／翻攝自太妍官方臉書）



太妍全新巡演在7日官宣，她即將從3月展開全新巡演「The TENSE」，演出從首爾為起點，3月7、8、9日先是在首爾奧林匹克體操競技場開唱，緊接著下個禮拜3月16日就會來到台北大巨蛋開唱，台灣不僅是海外首站，她更是第一位站上大巨蛋開唱的韓星，創下雙紀錄。

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▲太妍此趟巡演海外首場獻給台灣。（圖／翻攝自太妍官方臉書）



台北大巨蛋自啟用，台灣歌手先是周杰倫、張惠妹接續站上該場地，成為不少歌手的夢幻殿堂，韓星首位登上該場地的人，自然成為各界注目焦點，如今答案出爐。少女時代隊長太妍將在3月16日來到台北大巨蛋開唱，主辦方「遠雄創藝」稍早也轉發官宣訊息，「信聽太妍即將要來臺北大巨蛋開唱了」，證實該消息。

太妍台北大巨蛋演唱會相關票價及售票日，雖仍須待主辦單位日後公佈，但已經湧入大批粉絲嗨喊「等不及要搶票了」、「祈禱有票」、「金太妍我來了」、「真假的啦」、「我沒了」。