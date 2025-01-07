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陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

目前有34位女孩的樂天啦啦隊傳出至少有10人要「掰了」該團。（圖／翻攝自樂天女孩IG）

▲目前有34位女孩的樂天啦啦隊傳出至少有10人要「掰了」該團。（圖／翻攝自樂天女孩IG）

圖文／CTWANT

啦啦隊女神林襄、李多慧去年相繼離開中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，球團後續爆出欠薪、消極經營等問題，聲勢一落千丈，也讓女孩們萌生出走的念頭。近日時報周刊CTWANT掌握消息，直指明年有10位女孩不跳了，核心成員幾乎都跑光。

樂天女孩去年3月中舉辦春訓記者會，並宣布加入梔梔、Mika、Dora、丘薆等4名成員補強陣容。樂天桃猿更將多達34位女孩分成紅、白2隊，由籃籃擔任總隊長，當時剛「升官」的籃籃霸氣喊話，「我們依然是中職最強啦啦隊。」直言雖然歷經風風雨雨、以及林襄、李多慧跳槽等事，樂天女孩會更加團結。

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先前籃籃被問到是否會續約樂天，也給予球團表現給予肯定，表示欠薪問題已有改善，目前狀況非常OK，看似對樂天十足信心。不過她日前遭爆因為主持節目太操勞，未來將不再應援，新球季會以新身分和球迷見面。據知情人士透露，籃籃近年重心擺在演藝工作，去年完全沒有參與開場、中場的流行舞環節，周一自然不用練舞，導致其他女孩有微詞。在和女孩相處不睦及啦啦隊效益的權衡之下，身為總隊長的她也開了第一槍。樂天眼見事態嚴重，也極力挽留籃籃，最後雙方達成共識，未來籃籃不跳了，仍會封她類似宣傳大使的頭銜，籃籃則是透過IG限動親上火線說，「請各位朋友們不要擔心，未來還是能夠在球場上見到我的身影」，其他部分仍覺得語焉不詳。

擔任總隊長的籃籃主持工作多，被爆去年只跳應援舞，流行舞都交給其他女孩。（圖／翻攝自籃籃IG）

▲擔任總隊長的籃籃主持工作多，被爆去年只跳應援舞，流行舞都交給其他女孩。（圖／翻攝自籃籃IG）

此外，去年6月在直播爆料被球團欠薪、長達近1年沒商演的Yuri陳怡叡（現改名陳洛心，曾脫口「找不到留下來的理由」，也傳出將和「白隊長」菲菲一起投奔味全龍當「小龍女」；「紅副隊長」雅涵（現改名為禾羽）則是跳槽到富邦悍將啦啦隊Fubon Angels；另外，凱莉絲、阿布舞、慧慧、心韻也在出走名單中，若傳言為真，必將引發樂天超級大震盪。

一開年就公布改了新名字「陳洛心」的Yuri，也被爆出將改當「小龍女」。（圖／翻攝自Yuri IG）

▲一開年就公布改了新名字「陳洛心」的Yuri，也被爆出將改當「小龍女」。（圖／翻攝自Yuri IG）

據悉，樂天桃猿確實已改善欠薪問題，不過樂天女孩場薪低於其他啦啦隊，過去因為商演多，可以平衡收入，但在工作驟減的情況下，女孩們也向球團爭取加薪，樂天桃猿雖然允諾每場多給1千元，卻硬生生把30場應援，砍到20場，減少了女孩們的出場機會，等於變相縮減了女孩們的總收入，更讓旗下啦啦隊員認清樂天的優勢不再。

而去年12月接受羽球奧運金牌國手王齊麟求婚，晉升「準王太太」的陳詩媛（十元），雖然婚期未定，不過礙於樂天內規定結婚不得繼續跳啦啦隊，十元想續留啦啦隊也敵不過球團給的軟釘子，想當人妻就只能卸下樂天女孩的身分，邁向人生下一步。

去年12月王齊麟在好搭檔李洋等人的見證下，向交往一年多的女友陳詩媛求婚成功。（圖／翻攝自王齊麟IG）

▲去年12月王齊麟在好搭檔李洋等人的見證下，向交往一年多的女友陳詩媛求婚成功。（圖／翻攝自王齊麟IG）

而在樂天長達9年的元老級成員巫苡萱，先前被爆因體力因素要轉團長一職，事後巫苡萱強烈否認「跳不動」，更撇清自己將退出啦啦隊的傳言，據了解她仍會續留樂天，只不過會以司儀MC身分與球迷互動。

已38歲的巫苡萱否認「跳不動」，但據悉新一年她將轉當MC。（圖／翻攝自巫苡萱IG）

▲已38歲的巫苡萱否認「跳不動」，但據悉新一年她將轉當MC。（圖／翻攝自巫苡萱IG）

關於樂天女孩至少10位不跳了、結婚不得再跳啦啦隊一事，樂天桃猿回應：「對於外界猜測和傳言，女孩名單還在做最後確認，預計下週會正式對外公布，謝謝。」

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