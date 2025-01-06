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賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

記者王靖淳／綜合報導

女星賴薇如去年初宣布嫁給富二代男友Royal（邱樂偉），並在同年3月開始做試管嬰兒，不料期間卻發現腹部積血、子宮外孕的情形，最終痛失寶寶的她，心情感到相當低落。然而，賴薇如最近透過IG限動曬出一張留言截圖，透露有網友吐槽她求子未果的情形，為此她直言：「好無腦的想法！」

▲賴薇如。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

▲賴薇如。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

透過賴薇如分享的截圖可見到，有網友提到她求子兩次卻未能順利保住寶寶，並在評論中寫道：「孩子是會選擇自己父母的，有些人就是可能真的不配。」這段言論剛好被賴薇如看見，她隨即正面回應，同時也直言：「好無腦的想法喔！」賴薇如質疑，若孩子真能選擇父母，那有誰會自願選擇家暴、虐待或吸毒的家庭，甚至是出生於戰爭地區，她更表示：「可以的話也不想選窮的。」

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▲賴薇如。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

▲賴薇如吐槽網友的想法很無腦。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

賴薇如進一步分享自己當下的生活態度，她透露，沒有小孩的日子裡，自己過得自由自在，甚至去了法國一個月，參加朋友的婚禮、穿上美麗的伴娘禮服，與朋友們盡情享受生，「有小孩有小孩的開心，沒小孩也有沒小孩的輕鬆。」她表示，無論如何都要快樂過好每一天，拒絕被外界的偏見和刻板印象所束縛，「不糾結！」

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