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薔薔「路邊交友片」YT列18禁遭限流！堅持上架：管不了這麼多 預告曝

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）出道自《我愛黑澀會》，近年跨足YouTuber領域，尺度無上限的影片總是吸睛，例如她6日便在社群網站預告，今（7）日晚間將上傳一支18禁的影片，「雖然被限制限流，還是想要給大家看看。」

▲▼林嘉凌薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

▲薔薔先行上傳預告片。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

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薔薔接著分享影片內容，大致是在溫哥華路邊交了一位朋友，聊天後才發現對方竟然是「有錢的街友」。她表示，對方雖然住在毒品治療收容所，卻擁有與眾不同的氛圍，「磁場說不上來的強烈，讓我一直頭暈。」

▲▼林嘉凌薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

▲▼薔薔在溫哥華路邊認識新朋友。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

▲▼林嘉凌薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

初版影片雖已修改數次仍被標示為18禁，連這位街友正常說話和做事都被判定為18禁，「但管不了這麼多了，」薔薔說道。因此，儘管影片遭限流，她仍堅持上架，「還是想要給大家看看這個朋友有多酷。」

▲▼林嘉凌薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

▲▼就算影片被限流，薔薔仍堅持上架。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

▲▼林嘉凌薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

薔薔透露，這段影片將於7日晚間在她的YouTube頻道上架，「極度精彩 超越想像 不看將會遺憾終身」，並特別提醒粉絲需成年才能觀看，掀起粉絲的高度期待。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

薔薔臉書全文：

我在溫哥華路邊交了一個朋友
結果才發現他竟然是有錢的街友
雖然住在毐品治療收容所
卻有與眾不同的氣魄
磁場說不上來的強烈 讓我一直頭暈
第一次影片怎樣修改都是18禁
連他說正常的話 做一般人的事都是18禁
後來才發覺是整個人就是被18禁
但管不了這麼多了
雖然影片被限制限流
還是想要給大家看看這個朋友有多酷
只是要成年才可以看
明晚7:00 我的YouTube 頻道
18禁堅持上架
不看會遺憾終身!!!

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薔薔, 林嘉凌

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