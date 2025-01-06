《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛實境秀《單身即地獄4》即將在1月14日播出，官方6日釋出火辣預告，眾多身材養眼的帥哥、美女齊聚一堂，不只外貌升級，連撩妹手段都往上一層樓。一名男嘉賓直呼「我喜歡她，也喜歡她」，出現世紀渣男，讓主持人看得目瞪口呆，而幾位嘉賓進展快速，更有女生在床上害羞告白「進來得太突然」，18禁對話令人充滿遐想，預告片掀起高度關注。

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▲《單身4》嘉賓全是俊男美女。（圖／翻攝自Netflix）



《單身即地獄4》6日釋出正式預告，天菜嘉賓們齊聚一堂，美貌讓主持人讚嘆「我們韓國真的是風水寶地」，其中也有不少明星臉，其中一位女嘉賓撞臉TWICE的Sana，主持人認證：「真的長得像！」還有一位知名男嘉賓，甫出場就讓所有人震驚不已表示「他不是很有名嗎？」

▲▼女生床上害羞喊「進來得太突然」，主持人看傻。（圖／翻攝自Netflix）



第四季迎來遊戲升級、尺度大漲，幾位嘉賓的身體接觸更緊密，在天堂島的氣氛也很曖昧，女嘉賓主動把浴袍脫掉，躺在床上害羞地說：「會不會進來得太突然了？」伴隨著歡愉笑聲，由於預告片只有剪出部分片段，讓主持人看得目瞪口呆、驚呼聲不斷。

▲▼《單身4》出現世紀渣男發言：「我喜歡她，也喜歡另個她，另一個也不錯，怎麼辦？」（圖／翻攝自Netflix）



預告片也釋出本季「世紀渣男」的發言，一名男嘉賓表示「我也喜歡她，也喜歡她，也覺得她不錯，該怎麼辦？」來到《單身即地獄4》狂撒魚網，令主持人忍不住說出重話「超爛！」精彩的片段甫上線就獲得逾萬點閱率，觀眾直呼「等不及了」。