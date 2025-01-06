邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

記者王靖淳／綜合報導

歌手邱軍憑著歌曲〈運轉人生〉打響知名度，不過今（6）日卻被爆出去年12月27日凌晨開車撞死路邊的排班計程車司機，肇逃2天才自首，期間不只照唱3場跨年演唱會甚至還參與過年特別節目錄影。消息曝光後，引發外界撻伐，為此，主辦單位稍早也透過臉書發布聲明切割，「後續還有二場活動，我們將直接更換藝人。」

▲邱軍。（圖／翻攝自Facebook／邱軍Kui）

邱軍在爆出疑似酒駕撞死人的消息後，大批網友湧入跨年演唱會的主辦單位臉書粉專底下留言提出質疑。為此，鳳凰國際公關顧問有限公司今（6）日發布聲明，表示對此深感遺憾並高度重視。聲明中提到，公司事前完全不知悉邱軍涉及肇逃事件，對因此造成的困擾深表歉意。

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▲主辦單位發聲明。（圖／翻攝自Facebook／鳳凰國際公關顧問有限公司）



為了回應大眾的關注，鳳凰國際公關顧問有限公司宣布，後續兩場活動將直接更換藝人，藉此降低事件對活動氛圍的影響。聲明中更強調，未來在邀約藝人時將會更加謹慎，確保合作的藝人形象與活動主題一致，避免類似情況再度發生，「確保鳳凰活動能帶給大眾正向能量。 」

▲邱軍肇逃事件掀起外界關注。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

據了解，邱軍到案後，面對警方追問肇事車輛的下落時，他坦承因車輛右前方有撞擊損毀，已將車送往修理廠。至於是否涉及酒駕及是否知情撞到人，他否認喝酒，並聲稱「不知道有撞到人。」警方進一步指出，監視器拍到邱軍肇事後向前滑行約100公尺後短暫停留的畫面，並追問他停車原因。對此，邱軍解釋「感覺疑似有撞到東西，所以才短暫停留，但後來覺得沒事，所以又開離現場。」基於邱軍的說法與監視器畫面不符，警方已依肇事逃逸致人受傷罪將邱軍送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。