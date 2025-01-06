ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

記者王靖淳／綜合報導

歌手邱軍憑著歌曲〈運轉人生〉打響知名度，不過今（6）日卻被爆出去年12月27日凌晨開車撞死路邊的排班計程車司機，肇逃2天才自首，期間不只照唱3場跨年演唱會甚至還參與過年特別節目錄影。消息曝光後，引發外界撻伐，為此，主辦單位稍早也透過臉書發布聲明切割，「後續還有二場活動，我們將直接更換藝人。」

▲▼邱軍。（圖／翻攝自Facebook／邱軍Kui）

▲邱軍。（圖／翻攝自Facebook／邱軍Kui）

邱軍在爆出疑似酒駕撞死人的消息後，大批網友湧入跨年演唱會的主辦單位臉書粉專底下留言提出質疑。為此，鳳凰國際公關顧問有限公司今（6）日發布聲明，表示對此深感遺憾並高度重視。聲明中提到，公司事前完全不知悉邱軍涉及肇逃事件，對因此造成的困擾深表歉意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼邱軍。（圖／翻攝自Facebook／邱軍Kui）

▲主辦單位發聲明。（圖／翻攝自Facebook／鳳凰國際公關顧問有限公司）

為了回應大眾的關注，鳳凰國際公關顧問有限公司宣布，後續兩場活動將直接更換藝人，藉此降低事件對活動氛圍的影響。聲明中更強調，未來在邀約藝人時將會更加謹慎，確保合作的藝人形象與活動主題一致，避免類似情況再度發生，「確保鳳凰活動能帶給大眾正向能量。 」

▲▼邱軍。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

▲邱軍肇逃事件掀起外界關注。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

據了解，邱軍到案後，面對警方追問肇事車輛的下落時，他坦承因車輛右前方有撞擊損毀，已將車送往修理廠。至於是否涉及酒駕及是否知情撞到人，他否認喝酒，並聲稱「不知道有撞到人。」警方進一步指出，監視器拍到邱軍肇事後向前滑行約100公尺後短暫停留的畫面，並追問他停車原因。對此，邱軍解釋「感覺疑似有撞到東西，所以才短暫停留，但後來覺得沒事，所以又開離現場。」基於邱軍的說法與監視器畫面不符，警方已依肇事逃逸致人受傷罪將邱軍送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

推薦閱讀

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

王齊麟秀護照「封面怪怪」遭疑雙重國籍！　內行揪真相還他公道

王齊麟秀護照「封面怪怪」遭疑雙重國籍！　內行揪真相還他公道

司機遭撞亡⋯邱軍隔天繼續工作！笑問觀眾：我愛喝酒嗎？　對話曝光網怒了

司機遭撞亡⋯邱軍隔天繼續工作！笑問觀眾：我愛喝酒嗎？　對話曝光網怒了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」　出殯日卻缺席…陷低迷喝酒麻痺

快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邱軍, 酒駕, 運轉人生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整
  2. 邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟
  3. 邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版
  4. 邱軍肇逃不到12小時照常開工「錄影現況曝光」！　行為惹網怒火
  5. 蔡阿嘎怒打臉蘿拉約戰拳上！　遭反咬火大：不還錢還抹黑造謠？
  6. 陸24歲抗癌網紅病逝！　「國中畢業就確診」跨年夜才慶祝：又多活1年
  7. 《台灣超人》票房破千萬！導演親跑百場映後　邀5千偏鄉小學生觀賞
  8. 《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然
  9. 甜茶要當爸了！？凱莉珍娜「購物袋遮肚」　金球獎1反常舉動被爆懷孕　
  10. 愛莉莎莎入住「泰國400萬新家」被嫌！　他列9點吐槽：請清醒

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366