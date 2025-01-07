ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李玟離世二姊遭侮辱誹謗！　李思林怒告網友…法院判罰金額曝光

記者陳芊秀／綜合報導

天后李玟（CoCo）於2023年7月5日離世，然而離世1年多仍風波不斷。其二姊李思林昨日（6）透過律師發表聲明，指控網友長期散布侮辱性及誹謗性言論，為了維護名譽權展開法律行動。

▲▼李玟與二姐李思林Nancy。（圖／翻攝李玟臉書）

▲李玟離世，二姊李思林遭網友汙衊誹謗。（圖／翻攝自微博）

李思林發聲明表示，痛失妹妹沒多久，遭到某位網友在微博發表汙衊言論，指她對妹妹不好，甚至將妹妹的離世與她聯繫起來，導致網路上大量謠言發酵，引發網暴，對其名譽和情感造成嚴重傷害。她強調這些指控完全是無中生有、惡意編造的謊言，法院已經做出公正判決，也藉此機會澄清事實，還給她與妹妹一個公道，「若妹妹知道有人這樣汙衊最愛她的姐姐，她肯定會很痛心」。她也呼籲網友理性看待網路信息，不要輕信謠言，以免對他人造成二次傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據北京道章律師事務所發布聲明，邵姓被告透過微博帳號，自2023年9月起，多次發表含有大量侮辱性言語的貼文，對李思林的名譽造成嚴重侵害。經過法院判決，該網友的言論構成對李思林名譽權的侵害，法院判令該網友自判決生效後，10日內在其微博首頁公開道歉，並賠償李思林精神損害撫慰金2萬人民幣（約台幣8.9萬元），以及維權合理開支2萬人民幣（約台幣8.9萬元），合計4萬人民幣（約台幣17.8萬元）。律師事務所進一步表示，將繼續對散布不實言論的相關主體追責，嚴肅處理。

▲律師聲明。（圖／翻攝自微博）

▲律師聲明。（圖／翻攝自微博）

李思林方面強調，互聯網並非法外之地，呼籲廣大網友理智發言，勿散布侵害他人合法權益的言論。律師事務所亦提醒相關人士，若不停止侵權行為或未及時刪除不實言論，將依法追究相應法律責任。

【李思林聲明全文】

大家好！

我是李思林CoCo李玟的二姐，痛失妹妹沒多久後，微博賬號“甜 0721”（邵*江）在微博上發布污蔑言論，聲稱我對妹妹李玟不好，甚至將妹妹的離世與我連繫起來！繼而導致很多網絡用戶誤信了這些不屬實的言論，不停地發酵，此事讓我受到了巨大的網暴，這些言論給我帶來了極大的傷害和痛苦，更嚴重損害了我的名譽。

在此，我鄭重聲明，這些言論完全是無中生有、惡意編造的謊言。認識我跟我妹妹的真正朋友，都能確認我們姐妹情深，在CoCo的生活和事業中，我一直盡我所能地照顧她、關心她、愛護她，陪伴她度過了許多重要的時刻，從值得驕傲的奧斯卡表演，到每次熱爆全場讓人驚嘆的演唱會，全都在幕後努力為她加油打氣，分擔工作上的壓力與困難。在她患病與康覆期間，給她精神上的鼓勵、陪她一起做起康覆運動，牽著她的手讓她不會孤單，一起面對困難和挑戰。

如今，法院已做出公正判決，要求被告人邵*江向我賠禮致歉，這一判決維護了法律的尊嚴和我的合法權益。在此，我將法院判決書予以公開，讓大家了解事情的真相，也希望借此機會澄清事實，還我和妹妹一個公道，若妹妹知道有人這樣誣蔑最愛她的姐姐，她肯定會很痛心！這次法庭給的判決也好讓我們心目中的小天使得以安息；生者不再遭受無端的指責和傷害。

我呼籲廣大網友保持理性和客觀，不要輕易相信和傳播不實信息，避免對他人造成二次傷害。同時，我也希望通過法律手段能夠遏制這種網絡謠言和惡意中傷的行為，營造一個健康、文明、和諧的網絡環境和社會氛圍。

感謝大家一直以來對我和家人的關心與支持。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版

邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版

司機遭撞亡⋯邱軍隔天繼續工作！笑問觀眾：我愛喝酒嗎？　對話曝光網怒了

司機遭撞亡⋯邱軍隔天繼續工作！笑問觀眾：我愛喝酒嗎？　對話曝光網怒了

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

邱軍肇逃「活動主辦發聲切割」！　撞死運將連唱3場跨年挨轟

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款

《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

邱軍偷改自介「衝撞系歌手消失」！　撞死運將肇逃IG遭洗版

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李玟, coco

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩
  2. 小孟老師／1月7日星座運勢　喝杯茶吧！水瓶一切克難都結束啦
  3. 李玟離世二姊遭侮辱誹謗！　李思林怒告網友…法院判罰金額曝光
  4. 陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光
  5. AKB48 Team TP畢業爆熱戀！林亭莉約會《全明星》男星 一起回家全被拍
  6. 歐耶老師被轟下走鐘獎舞台誰要看　在補習班唬爛被話術才Ｘ爆了
  7. 男神醉酒闖鄰居家！吉澤亮「啤酒代言全下架」事件瞞7天公司道歉
  8. 林襄衰做白工虧200萬！　代言出包「違約訴訟纏身」還被欠款
  9. 賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！
  10. 楊貴媚錄外景突臉色慘白「2影后救火」！　她不得已休息：完全沒力氣

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366