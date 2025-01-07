李玟離世二姊遭侮辱誹謗！　李思林怒告網友…法院判罰金額曝光

記者陳芊秀／綜合報導

天后李玟（CoCo）於2023年7月5日離世，然而離世1年多仍風波不斷。其二姊李思林昨日（6）透過律師發表聲明，指控網友長期散布侮辱性及誹謗性言論，為了維護名譽權展開法律行動。

▲李玟離世，二姊李思林遭網友汙衊誹謗。（圖／翻攝自微博）

李思林發聲明表示，痛失妹妹沒多久，遭到某位網友在微博發表汙衊言論，指她對妹妹不好，甚至將妹妹的離世與她聯繫起來，導致網路上大量謠言發酵，引發網暴，對其名譽和情感造成嚴重傷害。她強調這些指控完全是無中生有、惡意編造的謊言，法院已經做出公正判決，也藉此機會澄清事實，還給她與妹妹一個公道，「若妹妹知道有人這樣汙衊最愛她的姐姐，她肯定會很痛心」。她也呼籲網友理性看待網路信息，不要輕信謠言，以免對他人造成二次傷害。

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據北京道章律師事務所發布聲明，邵姓被告透過微博帳號，自2023年9月起，多次發表含有大量侮辱性言語的貼文，對李思林的名譽造成嚴重侵害。經過法院判決，該網友的言論構成對李思林名譽權的侵害，法院判令該網友自判決生效後，10日內在其微博首頁公開道歉，並賠償李思林精神損害撫慰金2萬人民幣（約台幣8.9萬元），以及維權合理開支2萬人民幣（約台幣8.9萬元），合計4萬人民幣（約台幣17.8萬元）。律師事務所進一步表示，將繼續對散布不實言論的相關主體追責，嚴肅處理。

▲律師聲明。（圖／翻攝自微博）

李思林方面強調，互聯網並非法外之地，呼籲廣大網友理智發言，勿散布侵害他人合法權益的言論。律師事務所亦提醒相關人士，若不停止侵權行為或未及時刪除不實言論，將依法追究相應法律責任。

【李思林聲明全文】



大家好！

我是李思林CoCo李玟的二姐，痛失妹妹沒多久後，微博賬號“甜 0721”（邵*江）在微博上發布污蔑言論，聲稱我對妹妹李玟不好，甚至將妹妹的離世與我連繫起來！繼而導致很多網絡用戶誤信了這些不屬實的言論，不停地發酵，此事讓我受到了巨大的網暴，這些言論給我帶來了極大的傷害和痛苦，更嚴重損害了我的名譽。

在此，我鄭重聲明，這些言論完全是無中生有、惡意編造的謊言。認識我跟我妹妹的真正朋友，都能確認我們姐妹情深，在CoCo的生活和事業中，我一直盡我所能地照顧她、關心她、愛護她，陪伴她度過了許多重要的時刻，從值得驕傲的奧斯卡表演，到每次熱爆全場讓人驚嘆的演唱會，全都在幕後努力為她加油打氣，分擔工作上的壓力與困難。在她患病與康覆期間，給她精神上的鼓勵、陪她一起做起康覆運動，牽著她的手讓她不會孤單，一起面對困難和挑戰。

如今，法院已做出公正判決，要求被告人邵*江向我賠禮致歉，這一判決維護了法律的尊嚴和我的合法權益。在此，我將法院判決書予以公開，讓大家了解事情的真相，也希望借此機會澄清事實，還我和妹妹一個公道，若妹妹知道有人這樣誣蔑最愛她的姐姐，她肯定會很痛心！這次法庭給的判決也好讓我們心目中的小天使得以安息；生者不再遭受無端的指責和傷害。

我呼籲廣大網友保持理性和客觀，不要輕易相信和傳播不實信息，避免對他人造成二次傷害。同時，我也希望通過法律手段能夠遏制這種網絡謠言和惡意中傷的行為，營造一個健康、文明、和諧的網絡環境和社會氛圍。

感謝大家一直以來對我和家人的關心與支持。