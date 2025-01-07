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源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星衛藤美彩是偶像女團「乃木坂46」前成員，與職棒西武獅隊隊長源田壯亮結婚剛滿5周年，原本夫妻給外界恩愛形象，老公卻在去年12月坦承不倫戀，且就此離家斷聯。她遭拋下在家獨自照顧兩個孩子，不安之際又接到丈夫LINE訊息「剩下的請找律師」。

▲▼衛藤美彩遭球星老公源田壯亮拋棄，收LINE告知「剩下的請找律師」。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

▲衛藤美彩震驚球星老公源田壯亮外遇，男方丟LINE告知「剩下的請找律師」。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

據日媒《東京體育報》報導，友人透露「不倫戀曝光後，源田壯亮就沒有再回家。當衛藤美彩試圖聯繫他時，卻收到他LINE回覆的訊息：『剩下的請找律師談。』這種驚人的留言，讓衛藤美彩不知所措。」

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衛藤美彩與源田壯亮的孩子還很小，且她2023年12月生完第二胎後，還動了過腹部手術，處於身心俱疲的狀態。她的IG自12月11日後就沒有再更新動態，而1月4日是她32歲生日，也沒有為此發聲，令粉絲越來越擔心。

▲▼衛藤美彩遭球星老公源田壯亮拋棄，收LINE告知「剩下的請找律師」。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

▲衛藤美彩生下第二胎寶寶後，曾動了腹部手術，現在身心俱疲。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

源田壯亮作為父親正該負起照顧責任，卻優先選了小三，在接受《週刊文春》專訪時，坦承與銀座女公關「A小姐」已經交往了1年多。他在去年11月28日的「三井金手套獎」頒獎典禮，被發現未戴婚戒，據消息人士透露，他是為了安撫精神不穩的第三者，遵守承諾摘下婚戒參加典禮，顯示出「並非玩玩而已」，這也讓妻子衛藤美彩大受打擊。

▲▼衛藤美彩遭球星老公源田壯亮拋棄，收LINE告知「剩下的請找律師」。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

▲源田壯亮為安撫小三，金手套頒獎禮不戴婚戒，衛藤美彩得知大受打擊。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

而1月5日播出的中日龍隊應援節目《Sunday Dragons》，原本預告會有源田壯亮參與的企劃，結果沒有播出，LINE訊息報導曝光，日網紛紛批評「愛妻家變渣夫」。

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