女團ELL＆s攜全新EP揭開序幕！展現「Girl Crush」精神

記者許逸群／台北報導

備受矚目的女團ELL&s攜全新EP《ELL&crush (Remastered)》重磅登場，為粉絲帶來耳目一新的音樂作品。本次重製的EP，延續並將「Girl Crush」風格展現得淋漓盡致，以力量及自信詮釋女性的魅力質感，同時象徵著ELL&s的全新篇章。

▲女團ELL&s推出全新EP。（圖／KJM娛樂提供）

EP《ELL&crush》以破碎與重組為核心概念，詮釋了挑戰與蛻變的歷程。每一首歌曲都充滿著獨特的情感張力，為聽眾構築了一場聲音與情感的冒險旅程。從初登戰場的《Babayaga》，到直面挑戰的《Ride or Die》，再到決戰巔峰的《Showdown》。

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緊接著，《Empire》則如同女王的加冕曲，讓聽眾感受到ELL&s的霸氣與掌控力。最終，以慶祝勝利的《Parade》完美收官，帶來深刻的共鳴與振奮人心的力量，每一個音符都蘊含著無畏與堅韌的精神。

▲女團ELL&s出道以來活動滿滿。（圖／KJM娛樂提供）

ELL&s此次將過去參賽作品進行全面翻新，不僅是音樂的重製，更是在精神與理念上的升級。全新作品展現了她們對夢想的執著與不懈努力，不僅是單純的音樂，而是一部關於勇氣與蛻變的篇章，是她們對自我希冀的詮釋，也是對粉絲的熱血邀請。

ELL&s在EP封面的主視覺以白色為主題的造型，展現了一種華麗且時尚的風格。她們的服裝設計細節豐富，各具特色，整體風格兼具高貴與現代感。透過一組強調優雅與力量結合的造型，完美呈現了她們的精神。

▲女團ELL&s另一套風格的造型相當有特色。（圖／KJM娛樂提供）

此外，為了全新作品，ELL&s還有另一套造型風格，融合了暗黑系與未來感，搭配背景中的紅色煙霧與燈光效果，營造出一種強烈的視覺衝擊力。她們的造型與風格融合了個性張揚、冷酷未來感和時尚元素，是極具舞台魅力。