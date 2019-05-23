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影／傳教180秒好崩潰！　信徒「誠實打臉」師父被揭穿惱羞…網笑爛：不要逼他


記者田暐瑋／綜合報導

網路上最近流傳一支傳教影片，自稱是「觀世音代言人」的盧台長在台上對信徒阿伯傳教，沒想到遇上一個「老實人」，問阿伯有沒有看到佛光，秒被對方打槍，連問好幾次阿伯都堅持不改口，他試圖換招隔空運功，結果還是被打臉，長達180秒的傳教狂被打臉12次，最後他忍不住惱羞罵了一句：「孺子不可教也！」笑翻一票網友：「神棍遇到對手了！」

「爆料公社」這支影片中，盧台長點了台下一位信徒阿伯傳教，問對方：「台長頭上有光，你看得見嗎？」阿伯回：「我看看。」認真盯著台長3秒之後，老實地回了一句：「還是看不見。」台長不死心又說：「你把眼睛閉起來再看一看，閉起來再睜開眼看看。」阿伯似乎有些無奈說：「沒有。」

▲師父傳教被打臉（圖／翻攝自爆料公社）

▲師父傳教被打臉（圖／翻攝自爆料公社）

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台長：「還沒有啊？」
阿伯：「沒有。」
台長：「再看看～」
阿伯：「.........」
台長：「台長頭髮上面有光嗎？」
阿伯：「沒有欸啊。」

聽到阿伯一直打臉，台長臉色變得有點難看，此時阿伯主動出聲：「有...」台長眼睛瞬間一亮：「有嗎？！」阿伯接著緩緩說出：「有電燈的反射光...」全場瞬間爆出笑聲，台長無奈苦笑，轉頭問其他信徒：「大家開心不開心啊？學佛要越學越開心，如果學佛學得越學越不開心，那學什麼佛啊。他看見電燈反射光，那就是光啊～他自己搞不清楚。」

▲師父傳教被打臉（圖／翻攝自爆料公社）

▲師父傳教被打臉（圖／翻攝自爆料公社）

台長：「你要學台長，要有信心，把自己的病看好。有沒有信心啊？」
阿伯：「哎呀，這......」
台長：「等等，我馬上讓你回答有。你有沒有信心啊？」
阿伯：「沒有。」
台長：「有沒有啊？」
阿伯：「不是嘛，沒有。」
台長：「再說一遍。有嗎？？？」
（陷入沉默）
阿伯：「沒有！實事求是。」
台長：「你現在熱不熱啊？」
阿伯：「不熱。」
台長：「好，你把眼睛閉起來。」
（伸手隔空發功）
台長：「現在有點熱了嗎？」
阿伯：「不明顯。」
台長：「好，有沒有信心啊？有？還是沒有？」
阿伯：「沒有。」
（台長閉眼繼續發功）
台長：「有嗎？」
阿伯：「沒有！」
台長：「孺子不可教也，耗掉我這麼多的精氣神。」

整整180秒的傳教過程，台長從頭到尾都在鬼打牆問同個問題，信徒阿伯則是淡定說出老實話，兩人對談像平行線完全沒交集，狂被打臉的台長最後還惱羞崩潰，影片笑翻一票網友，「這是來踢館的吧XD」、「碰上了誠實的孩子」、「神棍終於碰到對手」、「眾人皆醉我獨醒」、「別再為難老人家了啦」、「阿伯一定想為什麼要逼我」。

▲師父傳教被打臉（圖／翻攝自爆料公社）

▲師父傳教被打臉（圖／翻攝自爆料公社）

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盧台長, 傳教

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