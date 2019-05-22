男友得逞！天天做飯「4個月把女友養胖25kg」　520得意娶回家：妳跑不了了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸之前才有男友把女友養胖到100公斤後幸福結婚的例子，這次又有正妹「慘遭男友毒手」！男子小黃和張姓女友交往後，擔心對方會跑掉，突發奇想每天下廚做菜，短短4個月內把女友養胖了25公斤，最後求婚成功，在520這天把女友娶回家，得意笑說：「超有成就感！」

小黃是四川人，從小就擅長做料理，為了綁住女友的胃口，下班後也不怕累，堅持親自下廚餵食女友，而且每天都會變換不同菜色，讓女友保持新鮮感，但女友也因此在4個月內胖了25公斤，當女友回到老家時，媽媽還嚇了一大跳，差點認不出女兒。

▲女友被養胖25kg。（圖／翻攝自梨視頻）



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交往2年多，感情一路穩定，小黃日前求婚成功，選在520這天把女友娶回家，他一臉寵溺地看著女友：「吃胖了就別跑了～」結束登記後，兩人還相約一起去吃最愛的火鍋，他笑說以後雖然不會再刻意煮容易發胖的食物養胖女友，但還是會繼續做菜當煮夫，不然減肥實在太辛苦了。

▲女友變胖前。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女友變胖後。（圖／翻攝自梨視頻）

養胖女友最有名的就是羊羊羊和小可愛這對夫妻檔，小可愛比男友大6歲，男友羊羊羊透露兩人第一次見面時，就對她一見鍾情，覺得「太可愛了」，交往後就一路把她養胖，從42.5公斤飆升到後來的100公斤，她先前也在微博曝光自己還沒變胖的模樣，其中一張疑似是小倆口的背影照，只見她身材纖細修長，依偎在男友身邊顯得小鳥依人。

雖然把女友養胖，但羊羊羊始終專情，即使被酸民攻擊，他也毫不畏懼地告白：「剛認識的小胖子挺瘦的，後來被我餵胖了。她最美最可愛。」女友也自拍影片上傳，哭著一張臉問男友：「他們問我這麼胖妳還這麼愛我，我是不是救過你的命？」結果他超甜蜜一句話：「因為妳瘦的時候，住在了我心裡，胖了就卡住，出不來了…」成功哄了女友和大票粉絲。