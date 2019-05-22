ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男友得逞！天天做飯「4個月把女友養胖25kg」　520得意娶回家：妳跑不了了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸之前才有男友把女友養胖到100公斤後幸福結婚的例子，這次又有正妹「慘遭男友毒手」！男子小黃和張姓女友交往後，擔心對方會跑掉，突發奇想每天下廚做菜，短短4個月內把女友養胖了25公斤，最後求婚成功，在520這天把女友娶回家，得意笑說：「超有成就感！」

小黃是四川人，從小就擅長做料理，為了綁住女友的胃口，下班後也不怕累，堅持親自下廚餵食女友，而且每天都會變換不同菜色，讓女友保持新鮮感，但女友也因此在4個月內胖了25公斤，當女友回到老家時，媽媽還嚇了一大跳，差點認不出女兒。

▲女友被養胖25kg。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女友被養胖25kg。（圖／翻攝自梨視頻）

請繼續往下閱讀...

交往2年多，感情一路穩定，小黃日前求婚成功，選在520這天把女友娶回家，他一臉寵溺地看著女友：「吃胖了就別跑了～」結束登記後，兩人還相約一起去吃最愛的火鍋，他笑說以後雖然不會再刻意煮容易發胖的食物養胖女友，但還是會繼續做菜當煮夫，不然減肥實在太辛苦了。

▲女友被養胖25kg。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女友變胖前。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女友被養胖25kg。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女友變胖後。（圖／翻攝自梨視頻）

養胖女友最有名的就是羊羊羊和小可愛這對夫妻檔，小可愛比男友大6歲，男友羊羊羊透露兩人第一次見面時，就對她一見鍾情，覺得「太可愛了」，交往後就一路把她養胖，從42.5公斤飆升到後來的100公斤，她先前也在微博曝光自己還沒變胖的模樣，其中一張疑似是小倆口的背影照，只見她身材纖細修長，依偎在男友身邊顯得小鳥依人。

雖然把女友養胖，但羊羊羊始終專情，即使被酸民攻擊，他也毫不畏懼地告白：「剛認識的小胖子挺瘦的，後來被我餵胖了。她最美最可愛。」女友也自拍影片上傳，哭著一張臉問男友：「他們問我這麼胖妳還這麼愛我，我是不是救過你的命？」結果他超甜蜜一句話：「因為妳瘦的時候，住在了我心裡，胖了就卡住，出不來了…」成功哄了女友和大票粉絲。

推薦閱讀

賴琳恩曬「閨房愛情片」羞炸！　穿細肩帶趴老公身上晃…網噴血：太犯規

賴琳恩曬「閨房愛情片」羞炸！　穿細肩帶趴老公身上晃…網噴血：太犯規

張立東被抓包「偷親瑪麗吃豆腐」！　旁人目睹「受害過程」傻眼：一直在親

張立東被抓包「偷親瑪麗吃豆腐」！　旁人目睹「受害過程」傻眼：一直在親

薔薔11年前上《黑澀會》尖叫大哭！　「抽搐像中邪」5分鐘ㄎㄧㄤ片被起底

薔薔11年前上《黑澀會》尖叫大哭！　「抽搐像中邪」5分鐘ㄎㄧㄤ片被起底

超兇正妹泡混湯！阿伯笑瞇瞇站起身「鳥飛了」　她目睹露「老司機表情」瞬間母湯

超兇正妹泡混湯！阿伯笑瞇瞇站起身「鳥飛了」　她目睹露「老司機表情」瞬間母湯

昆凌2.0女星登坎城「幾乎沒穿」！　下面全看光…網嚇歪：這情趣內衣？

昆凌2.0女星登坎城「幾乎沒穿」！　下面全看光…網嚇歪：這情趣內衣？

「全裸露球」要挺郭台銘！　67歲女星「震撼無碼照」曝光：要回報給世界

「全裸露球」要挺郭台銘！　67歲女星「震撼無碼照」曝光：要回報給世界

前女友讓兄弟抓胸驗貨！嬌笑喊：來感受一下　大根秒變臉「怒噴一句」神反擊

前女友讓兄弟抓胸驗貨！嬌笑喊：來感受一下　大根秒變臉「怒噴一句」神反擊

MEI MEI生了爆顏值寶寶！　產前6小時曬「雙頰泛紅素顏照」美呆

MEI MEI生了爆顏值寶寶！　產前6小時曬「雙頰泛紅素顏照」美呆

小蜜桃姐姐「豪門冷宮生活」曝光！　爆「2心碎原因」切割10億老公

小蜜桃姐姐「豪門冷宮生活」曝光！　爆「2心碎原因」切割10億老公

馬思純坎城無P圖身材現形！　「腰炸肥肉」對比胖若兩人…網嚇傻：快跪修圖師

馬思純坎城無P圖身材現形！　「腰炸肥肉」對比胖若兩人…網嚇傻：快跪修圖師

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

粉絲嫁給愛了20年的偶像！　林立洋認愛4月娶「台灣女友」

粉絲嫁給愛了20年的偶像！　林立洋認愛4月娶「台灣女友」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

粉絲嫁給愛了20年的偶像！　林立洋認愛4月娶「台灣女友」

《玩很大》黑隊隊長換他！　「直接帶女友錄影」PO照放話：來踢館

《小美好》三部曲看好看滿！《小美滿》來了「185帥男一炸女粉」

宋智孝《RM》ACE風格變了！　「新封號」出爐…是金鍾國取的

Sandy遭《小明星》男星嗆「關妳屁事」　憲哥出馬一個問句擺平！

鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！　中空自拍「胸前開2洞」網友全看傻

加碼曝「第2彈半球裸照」挺郭台銘：是粉紅色的！　67歲女星全身沒穿放大絕

「表特麥當勞女神」台中夜店穿超辣！　北半球被看光…網暴動：好兇

昆凌2.0女星登坎城「幾乎沒穿」！　下面全看光…網嚇歪：這情趣內衣？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

養胖

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 范范「合唱團最美團長」看罕病兒彩排　哽咽：她們在幫我
  2. 《冰與火》最終季太爛？　原著作者救場「小說結局會不一樣」
  3. 「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝
  4. 「女車手」莎莎猛喊「不要怕！」...下一秒撞車　全場尖叫
  5. 有女友還偷吃人妻！男星角色渣爆「激情床戲很露骨」
  6. 丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重
  7. 失控粉絲害全部沒得看　HEY! SAY! JUMP宣布今年演唱會都取消
  8. 龍后《冰與火》結局劇本看7遍痛哭　艾蜜莉亞：我走了5小時平復心情
  9. 迪麗熱巴「3公分小平頭」亮相！　長髮消失…網瘋讚太帥：被撩到
  10. 女星曾幫EXO寫歌詞　揭曉身份爸爸闖好萊塢當過導演！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366